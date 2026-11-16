Oltre 60 milioni per la sicurezza di strade provinciali e ciclovie

Oltre 60 milioni per garantire la sicurezza di strade provinciali e ciclovie. Cinquanta interventi per rendere più sicure le strade provinciali lombarde, a cui si aggiungono nuove risorse per la manutenzione straordinaria delle ciclovie nazionali del Sole e Vento. È quanto prevede la delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi. Il provvedimento destina 58,5 milioni di euro alla rete viaria provinciale per il periodo 2027-2031. A questi si aggiungono 1,5 milioni per le infrastrutture ciclabili nel quadriennio 2027-2030.

L’operazione risponde alle esigenze di manutenzione e sicurezza delle infrastrutture esistenti, sulla base degli interventi individuati dalle Province lombarde e dalla Città metropolitana di Milano.

Terzi: prosegue l’impegno per sicurezza strade provinciali

“Con questo provvedimento – spiega Terzi – confermiamo l’impegno di Regione Lombardia a sostegno delle Province. Mettendo a disposizione risorse importanti per la manutenzione e la sicurezza della rete stradale. I 58,5 milioni stanziati si aggiungono ai 40 milioni già destinati a 42 interventi di messa in sicurezza di ponti e gallerie la settimana scorsa. In questo modo diamo continuità a una programmazione che risponde alle esigenze concrete dei territori. Come Regione continuiamo ad affiancare gli enti provinciali. L’obiettivo è garantire infrastrutture sempre più sicure, efficienti e funzionali alle necessità di cittadini e imprese”.

Gli interventi di manutenzione stradale

Il programma regionale prevede 50 interventi, individuati puntualmente dalle singole Province e Città metropolitana di Milano, per un investimento complessivo di oltre 60,1 milioni di euro, di cui 58,5 milioni finanziati da Regione Lombardia.

Le risorse saranno destinate a opere di manutenzione straordinaria e adeguamento delle infrastrutture esistenti, tra cui il rifacimento delle pavimentazioni, l’adeguamento delle barriere di sicurezza, sistemi di smaltimento delle acque, segnaletica e illuminazione. Sono inoltre previsti lavori per migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione, quali la riqualificazione delle intersezioni stradali, opere per migliorare la stabilità dei pendii o il ripristino di cedimenti ed erosioni in prossimità della rete stradale.

Il riparto delle risorse tra le Province lombarde

Nel dettaglio, le risorse regionali sono così ripartite:

– Bergamo: 6.762.600 euro;

– Brescia: 9.108.450 euro;

– Como: 3.451.500 euro;

– Cremona: 4.797.000 euro;

– Lecco: 1.983.150 euro;

– Lodi: 2.603.250 euro;

– Mantova: 6.048.900 euro;

– Città metropolitana di Milano: 6.341.400 euro;

– Monza e Brianza: 1.719.900 euro;

– Pavia: 9.798.750 euro;

– Sondrio: 2.024.100 euro;

– Varese: 3.861.000 euro.

Oltre 1,5 milioni per le ciclovie del Sole e Vento

Il provvedimento destina inoltre 1.555.500 euro alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza delle ciclovie turistiche nazionali del Sole e Vento per il periodo 2027-2030. Le risorse interesseranno complessivamente 265,3 chilometri di ciclovie nazionali, distribuiti tra le Province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia e la Città metropolitana di Milano, che hanno in gestione queste due Ciclovie nazionali.

Sicurezza e manutenzione per valorizzare la rete ciclabile

“Accanto agli investimenti sulle strade provinciali – conclude l’assessore Terzi – Regione Lombardia mette in campo risorse concrete per manutenzione straordinaria delle ciclovie del Sole e Vento. Due itinerari di rilevanza nazionale che attraversano il nostro territorio. Con questo intervento sosteniamo gli enti territoriali nella gestione delle due Ciclovie nazionali, contribuendo a preservare un patrimonio infrastrutturale importante sia per la mobilità dolce sia per l’attrattività turistica della Lombardia”.

Gli interventi potranno riguardare il ripristino delle pavimentazioni, la manutenzione di parapetti e manufatti, il miglioramento della segnaletica e dell’illuminazione e l’adeguamento dei dispositivi di sicurezza. L’obiettivo è mantenere i tracciati efficienti e garantire una percorrenza più sicura agli utenti. Nel dettaglio, il finanziamento prevede 186.660 euro per Cremona, 326.655 euro per Lodi, 404.430 euro per Mantova, 155.550 euro per la Città metropolitana di Milano e 482.205 euro per Pavia.