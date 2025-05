++++ESEMPIO LNews ++++LNews-Foto. ECONOMIA, SINERGIA TRA LOMBARDIA ED EMILIA – ROMAGNA PER DARE FORZA A ISTANZE COMUNI E SUPPORTARE I RISPETTIVI SISTEMI PRODUTTIVI

INCONTRO TRA GLI ASSESSORI GUIDO GUIDESI E VINCENZO COLLA

(LNews – Senna Lodigiana/LO, 14 mag) Lombardia ed Emilia – Romagna avviano una sinergia strategica per ‘fare rete’ con l’obiettivo di supportare sempre più i rispettivi sistemi economico-produttivi, tra i più importanti d’Europa.

Oggi a Senna Lodigiana (LO) si è svolta una giornata di lavoro, promossa dagli assessori regionali allo Sviluppo economico Guido Guidesi (Lombardia) e Vincenzo Colla (vicepresidente Emilia – Romagna), per definire azioni comuni da mettere in campo e proposte congiunte da sottoporre al Governo, funzionali a rafforzare la competitività dei rispettivi territori.

L’incontro odierno, preceduto da tavoli tecnici svoltisi il mese scorso, ha portato alla declinazione di una serie di linee di intervento per le quali le due Regioni chiedono di individuare risorse a livello nazionale e che riguardano, nello specifico, i temi della transizione digitale e green e il rilancio degli investimenti in ricerca, sviluppo e beni strumentali.

Le Regioni Lombardia ed Emilia – Romagna concordano sulla necessità di attivare o implementare bandi specifici per le imprese che devono affrontare le diverse transizioni e i cambi di settori, e sulla necessità di creare strumenti finanziari condivisi in grado di supportare la crescita e lo sviluppo delle aziende, con una particolare attenzione alle imprese incluse in filiere o cluster trasversali ai due territori.

La sinergia tra Lombardia ed Emilia – Romagna è stata illustrata in un luogo simbolico del Basso Lodigiano al confine tra le due Regioni, ovvero il Transitum Padi in località Corte Sant’Andrea, storicamente centrale rispetto al guado del Po e dunque ai rapporti tra le due sponde del fiume.

ASSESSORE GUIDESI – “Lombardia ed Emilia – Romagna – ha sottolineato l’assessore di Regione Lombardia, Guidesi – sono due territori contigui che presentano molte analogie dal punto di vista del tessuto economico-produttivo: lavoriamo insieme per connettere le eccellenze delle due Regioni, per costruire strumenti di sostegno alle imprese che siano condivisi e per unire le forze rispetto alle richieste comuni da presentare ai tavoli nazionali ed europei. La sinergia può produrre risultati tangibili”.

ASSESSORE COLLA – “Un incontro importante – ha evidenziato il vicepresidente e assessore della Regione Emilia – Romagna, Colla – che ha consolidato una progettualità comune per il sistema industriale e dei servizi delle nostre due regioni, che stanno nel mondo in una situazione geopolitica e geoeconomica inedita e in veloce cambiamento. Abbiamo discusso di filiere innovative nei due grandi filoni strategici della digitalizzazione e della sostenibilità e abbiamo condiviso la necessità di posizionare proposte ai tavoli ministeriali e in Europa, dando mandato alle nostre strutture tecniche di elaborare soluzioni operative”. (LNews)

doz