Skipass a 10 euro per i giovani lombardi under 23 che potranno sciare dal 9 al 23 dicembre in tutti i comprensori presenti nelle località aderenti ad Anef Ski Lombardia. Torna Ski’n December, l’iniziativa promossa dal sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega allo Sport Federica Picchi, e sostenuta con uno stanziamento di 200.000 euro. L’obiettivo è mettere a disposizione fino a 13.500 skipass a prezzi agevolati.

I pass sono già acquistabili in prevendita sul sito: https://shop.skinlombardia.it/.

Picchi: incentiviamo i ragazzi a pratica sportiva e frequentazione montagna

“Siamo orgogliosi di rinnovare anche nel 2026 Ski’n December che permette ai nostri giovani – sottolinea Picchi – di vivere la montagna e praticare lo sci a costi agevolati. Con soli 10 euro sarà possibile sciare nei comprensori lombardi aderenti, a fronte di un costo ordinario per skipass che può arrivare fino a 80 euro. Lo scorso anno il progetto ha registrato risultati molto positivi, con oltre 13.000 skipass agevolati messi a disposizione. Un numero che ci auguriamo possa crescere nel prossimo mese”.

“Le finalità – spiega il sottosegretario – sono due: da una parte incentivare i ragazzi alla pratica sportiva e alla frequentazione della montagna, dall’altra sostenere concretamente il settore turistico e sciistico in una fase importante come l’avvio della stagione invernale. È una misura che si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione della montagna lombarda e di promozione dello sport giovanile“.

Regione Lombardia conferma l’impegno per montagna e sport invernali

“In questa direzione – prosegue – vanno anche altri interventi regionali, come il bando da 1,8 milioni di euro per l’innevamento programmato, la ‘promo maestri di sci’ da 50.000 euro per lezioni gratuite a ragazze e ragazzi, anche con disabilità, e un accordo con la Federazione Italiana Sport Invernali per la promozione dello sci nelle scuole primarie e secondarie facendo vivere un’esperienza gratuita sulla neve agli studenti”.

Come aderire all’iniziativa Ski’n December

I giovani residenti in Lombardia potranno richiedere i voucher attraverso il portale www.skinlombardia.it, registrandosi con i propri dati anagrafici e codice fiscale. Per ciascun voucher sarà richiesto un contributo di 10 euro iva inclusa, da versare online tramite carta di credito o prepagata. Ogni beneficiario potrà richiedere fino a due voucher giornalieri nel corso dell’iniziativa. Una volta completata la procedura, il voucher digitale potrà essere presentato alle biglietterie delle stazioni sciistiche aderenti per il ritiro dello skipass valido per la giornata prescelta.