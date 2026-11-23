Regione Lombardia stanzia 329.400 euro per il potenziamento del sistema di monitoraggio geologico della frana di Pal, nel comune di Sonico, in provincia di Brescia.

Lo prevede una delibera di Giunta, approvata su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, con il concerto degli assessori Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile) e Massimo Sertori (Enti locali e Montagna) che affida ad Arpa Lombardia le attività di controllo del dissesto nell’ambito della programmazione 2026-2028.

Frana di Pal a Sonico: potenziato sistema monitoraggio geologico

L’intervento si rende necessario a seguito dei movimenti franosi registrati negli ultimi mesi, sia nella parte inferiore sia in quella superiore del dissesto.

Le risorse serviranno a potenziare la strumentazione di rilevamento dei movimenti sia profondi che superficiali, raccogliendo dati certamente indispensabili per il monitoraggio d’allertamento ma che potrebbero essere utili anche per la progettazione di eventuali opere di riduzione del rischio.

Comazzi: sicurezza territorio e cittadini è priorità assoluta

“La sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio – ha spiegato l’assessore Comazzi – sono priorità assolute per Regione Lombardia. Di fronte a fenomeni franosi in continua evoluzione non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Con questo stanziamento rafforziamo infatti le attività di monitoraggio e mettiamo a disposizione degli enti competenti strumenti fondamentali per prevenire situazioni di pericolo”.

“La difesa del suolo – ha precisato – richiede investimenti, programmazione e capacità di intervenire tempestivamente: continueremo a mantenere alta l’attenzione, con un occhio particolare ai territori montani, più esposti al rischio idrogeologico“.

La Russa: prevenzione passa anche da conoscenza approfondita del terreno

“Il monitoraggio costante dei fenomeni franosi – ha aggiunto l’assessore La Russa – è fondamentale per garantire la sicurezza delle comunità e consentire al sistema di Protezione civile di operare con tempestività ed efficacia. La prevenzione passa anche dalla conoscenza approfondita dei movimenti del terreno e dalla disponibilità di dati aggiornati, indispensabili per valutare l’evoluzione dei dissesti e individuare eventuali situazioni di criticità. Con questo intervento rafforziamo gli strumenti a disposizione degli enti nel Bresciano, nel comune di Sonico, migliorando la capacità di prevenire e gestire i rischi a tutela dei cittadini”.

Sertori: fondamentale investire nella prevenzione

“Aggiornando il prospetto di raccordo con Arpa Lombardia per il monitoraggio geologico della frana di Pal a Sonico – ha affermato l’assessore Sertori – Regione conferma il sostegno agli enti locali assicurando la copertura delle spese per il controllo del territorio. Siamo così concretamente vicini al Comune di Sonico e ai suoi abitanti, ma anche alle municipalità della zona, nell’affrontare i maggiori costi e i pericoli legati alla frana. È fondamentale investire nella prevenzione, soprattutto nelle aree montane“.