Le quattro vincitrici saranno svelate nel corso dell’evento del 25 e 26 novembre a Milano

(LNotizie – Milano, 17 nov) Favorire l’incontro tra imprese innovative ad alto potenziale di crescita, investitori e corporate. È questo l’obiettivo dichiarato degli Investor Days 2026, l’appuntamento promosso da Regione Lombardia e Finlombarda, in collaborazione con Enterprise Europe Network e Factory Plus e il supporto tecnico di AIFI, che si inserisce nel quadro delle politiche regionali a sostegno dell’innovazione e punta a facilitare l’accesso delle imprese a capitali qualificati e nuove opportunità di sviluppo. Il 25 e 26 novembre a Milano saranno premiate 4 startup lombarde tra le 12 finaliste selezionate da una giuria composta da partner dell’iniziativa, investitori ed esperti di settore.

Assessore Fermi: favoriamo sinergie tra università e imprese – “Con questa iniziativa – spiega l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi – celebriamo non soltanto il talento e i risultati delle startup lombarde, ma soprattutto la capacità di innovare e guardare al futuro. Gli Investor Days nascono con un obiettivo preciso: creare occasioni concrete di confronto, collaborazione e sviluppo tra imprese altamente innovative. L’innovazione cresce quando si costruiscono relazioni, si condividono visioni e si trasformano le idee in opportunità. Ed è bello che alcune delle startup finaliste siano nate in ambito accademico, perché ogni bando che abbiamo lanciato in questi tre anni di mandato ha sempre avuto tra gli obiettivi un lavoro sinergico tra università e imprese lombarde. È un percorso che ovviamente continueremo ed è bello vederne anche i frutti”.

Gli Investor Days rappresentano il momento conclusivo di Investor Lab 2026, il percorso di accompagnamento avviato con un ciclo di webinar per condividere visioni, esperienze e casi d’uso e proseguito con i cinque appuntamenti formativi dell’Academy per preparare le startup all’incontro con gli investitori nelle giornate del 25 e 26 novembre 2026 a Milano.

Nel corso della prima giornata, le dodici finaliste presenteranno i propri progetti in una sessione dedicata con l’opportunità di confrontarsi direttamente con investitori interessati a sostenerne le iniziative innovative e ad accompagnarne lo sviluppo sul mercato.

Il 25 novembre, a conclusione dell’evento, l’assessore Fermi premierà quattro tra le dodici startup finaliste che si saranno distinte in una delle seguenti categorie: Lifesciences, Biotech, Medtech, Cleantech, Energy, Agritech, AI & Industrial Technologies, Fintech, Space & Security.

“La collaborazione tra istituzioni, mondo della ricerca e sistema produttivo – aggiunge il presidente di Finlombarda Andrea Mascetti – non è un elemento accessorio, ma una vera e propria infrastruttura della competitività. La sfida si misura nei risultati concreti: nel numero di imprese che siamo riusciti a far crescere, nelle tecnologie che abbiamo accompagnato verso il mercato e negli investimenti che siamo stati capaci di attivare. È una sfida ambiziosa, ma anche una straordinaria opportunità. E la Lombardia dispone di tutte le competenze, le risorse e le condizioni necessarie per trasformarla in risultati concreti”.

“Le startup selezionate per Investor Days – sottolinea Andrea Beretta, senior director, Startup Operations & Investments di Factory Plus – operano in settori dove la nostra regione, la Lombardia, vanta già eccellenze riconosciute a livello nazionale e internazionale: dal settore medicale a quello finanziario, dall’economia circolare alle nuove tecnologie digitali. Lo scopo del programma è quello di far sì che le soluzioni innovative sviluppate da queste dodici imprese non restino confinate ai loro clienti, ma possano scalare rapidamente ed entrare a far parte del patrimonio comune di beni e servizi, favorendo la collaborazione con imprese e istituzioni pubbliche locali”.

Le startup finaliste – Le dodici realtà selezionate operano in ambiti strategici per lo sviluppo economico e tecnologico della Lombardia, dall’intelligenza artificiale alle tecnologie medicali, dall’aerospazio al cleantech. Un panorama di competenze e soluzioni che testimonia la varietà dell’ecosistema dell’innovazione regionale e il suo potenziale di crescita.

Artiness Srl – Startup medtech, con sede a Milano, fondata nel 2018 come spin-off del Politecnico di Milano, specializzata nello sviluppo di soluzioni software innovative basate su imaging medicale 3D e realtà mista. La sua tecnologia trasforma le immagini diagnostiche dei pazienti in modelli anatomici tridimensionali e visualizzazioni olografiche, supportando i professionisti sanitari nella pianificazione preoperatoria e nella gestione di procedure cardiovascolari complesse. Attraverso la piattaforma ARTICOR®, Artiness punta a migliorare la precisione degli interventi mini-invasivi, facilitare la collaborazione tra équipe mediche e promuovere un approccio alla cura sempre più personalizzato.

Clarivio Srl – Startup tecnologica con sede operativa a San Donato Milanese (MI), che sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale (IA) per banche e aziende del settore finanziario. La sua piattaforma consente di interrogare documenti aziendali in linguaggio naturale, ottenere sintesi e confronti e verificare le risposte attraverso riferimenti puntuali alle fonti documentali. Progettata per proteggere le informazioni riservate, Clarivio offre flessibilità nella scelta dell’infrastruttura e dei modelli AI, con possibilità di installazione su server aziendali o in ambienti privati. L’obiettivo è semplificare i processi documentali, migliorare l’accesso alle informazioni e aumentare l’efficienza operativa, mantenendo il controllo sui dati e sulle modalità di utilizzo dell’IA.

Displaid Srl – Società Benefit – Startup deep tech, con sede a Milano, fondata nel 2023 da quattro ricercatori del Politecnico di Milano, sviluppa soluzioni integrate che combinano sensori wireless, Internet of Things (IoT) e algoritmi proprietari di IA per analizzare le condizioni delle infrastrutture e individuare tempestivamente anomalie e fenomeni di degrado. Attraverso una piattaforma digitale per la visualizzazione dei dati e la gestione degli allarmi, DISPLAID supporta gestori pubblici e privati nel migliorare la sicurezza, ottimizzare la manutenzione e pianificare gli interventi sulla base di dati aggiornati.

DRB Srl – È una startup deep tech, con sede operativa a Desio (MB), nata nel 2016 come spin-off del Politecnico di Milano, che sviluppa tecnologie per la navigazione autonoma dei droni e l’ispezione intelligente di infrastrutture e impianti industriali. La sua piattaforma integra un sistema brevettato di localizzazione ad alta precisione, indipendente dal GPS, software di IA e strumenti per l’analisi automatizzata dei dati raccolti. Le soluzioni di DRB trovano applicazione nel monitoraggio di reti elettriche, impianti per le energie rinnovabili, piattaforme industriali e infrastrutture, consentendo di automatizzare le ispezioni, migliorare la sicurezza operativa e generare report intelligenti per individuare anomalie e pianificare interventi di manutenzione.

GenoGra Srl – Startup deep tech, con sedi a Milano e Roma, fondata nel 2023 specializzata nello sviluppo di piattaforme software per l’analisi avanzata dei dati genomici. La sua tecnologia proprietaria si basa sulla pangenomica e sulla rappresentazione dei genomi attraverso grafi, consentendo di identificare varianti genetiche complesse che i metodi tradizionali possono non rilevare. Grazie ad algoritmi ottimizzati e all’accelerazione hardware tramite GPU, la piattaforma rende le analisi più rapide, accurate e scalabili, riducendo la complessità dei flussi di lavoro bioinformatici. Le soluzioni di GenoGra si rivolgono a centri di ricerca, università, ospedali e aziende biotech, con applicazioni nella medicina di precisione, nella ricerca biomedica e nello studio della diversità genetica di specie umane e non umane.

M.I.R.A. Srl – Startup innovativa, con sede a Brescia, specializzata nello sviluppo di tecnologie avanzate per il riciclo delle batterie agli ioni di litio a fine vita. L’azienda sviluppa processi basati sull’utilizzo delle microonde e sull’estrazione con acqua per recuperare il litio dalla black mass, riducendo il ricorso a sostanze chimiche. Attraverso l’innovazione tecnologica e il trasferimento della ricerca scientifica all’industria, M.I.R.A. promuove il recupero delle materie prime critiche, l’economia circolare e una gestione più sostenibile delle risorse.

Neuronova Srl – Startup tecnologica, con sede a Milano, specializzata nello sviluppo di microchip neuromorfici e soluzioni di IA a basso consumo energetico. La sua tecnologia proprietaria integra reti neurali analogiche direttamente nell’hardware, consentendo l’elaborazione in tempo reale dei segnali provenienti dai sensori con consumi inferiori a 1 µW per l’inferenza continua. L’azienda sviluppa processori e strumenti software per applicazioni di edge AI, con particolare attenzione al riconoscimento vocale e degli eventi acustici, ai dispositivi indossabili e ai sistemi intelligenti integrati. Attraverso un approccio innovativo al calcolo neuromorfico, Neuronova punta a rendere l’IA più efficiente dal punto di vista energetico e facilmente integrabile nei dispositivi elettronici di nuova generazione.

PepTiDa Srl – Startup biotech innovativa e spin-off dell’Università degli Studi di Milano, specializzata nello sviluppo di terapie peptidiche e peptidomimetiche per le patologie neurologiche. La società sviluppa candidati terapeutici con potenziale neuroprotettivo, concentrandosi su meccanismi molecolari coinvolti nel danno neuronale, nella disfunzione sinaptica e nella neurodegenerazione. La sua piattaforma integra neuroscienze, progettazione molecolare e strumenti di intelligenza artificiale, con l’obiettivo di accelerare la ricerca e lo sviluppo preclinico di nuove terapie per le malattie del cervello.

Renovo Srl – Startup innovativa, con sede a Milano, specializzata nello sviluppo di tecnologie robotiche per il riciclo dei pannelli fotovoltaici a fine vita. L’azienda progetta sistemi industriali modulari e automatizzati, integrando robotica e intelligenza artificiale per separare e recuperare materiali di valore, tra cui vetro, alluminio, rame, silicio e plastiche. Il processo proprietario è progettato per operare senza l’utilizzo di agenti chimici né combustione, con il solo impiego di energia elettrica. Attraverso soluzioni compatte, scalabili e facilmente trasportabili, Renovo punta a rendere il riciclo dei pannelli solari più efficiente ed economicamente sostenibile, promuovendo l’economia circolare e il recupero delle materie prime.

Rilemo Srl – Startup, con sede a Milano, specializzata nello sviluppo di dispositivi portatili per l’imaging cerebrale. La sua tecnologia proprietaria combina onde elettromagnetiche non ionizzanti e algoritmi di IA per ricostruire immagini del cervello in pochi secondi, con l’obiettivo di supportare la valutazione di condizioni neurologiche acute, come ictus ed emorragie cerebrali. Il dispositivo, progettato per essere utilizzato al letto del paziente, in ambulanza e in contesti sanitari remoti, mira a rendere la diagnostica più rapida e accessibile, riducendo la dipendenza dalle apparecchiature tradizionali di neuroimaging. La tecnologia è attualmente in fase di sviluppo e non è ancora approvata per l’uso clinico.

SatEnlight Srl – Startup deep-tech, con sede a Milano, nata dalla ricerca universitaria e specializzata nello sviluppo di sistemi di comunicazione ottica avanzata per applicazioni spaziali e terrestri. La sua tecnologia proprietaria sfrutta il momento angolare orbitale (Orbital Angular Momentum, OAM) della luce laser per trasmettere più flussi di dati simultaneamente, aumentando la capacità dei collegamenti senza richiedere maggiore banda spettrale. Le soluzioni sviluppate puntano a migliorare la velocità, la sicurezza e la resilienza delle comunicazioni satellitari, con potenziali applicazioni nelle costellazioni di satelliti e nelle reti ottiche terrestri.

SIEVE Srl – Startup cleantech, con sede a Bergamo, che sviluppa soluzioni innovative per il trattamento e il riutilizzo delle acque reflue industriali. La società valorizza residui dell’industria metallurgica trasformandoli in materiali filtranti rigenerabili. La sua tecnologia consente di rimuovere simultaneamente diversi contaminanti, tra cui metalli pesanti, ammonio e sostanze organiche, attraverso impianti modulari che semplificano i processi di depurazione e contribuiscono a ridurre i costi operativi. (LNotizie )

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