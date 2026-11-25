Regione Lombardia ha premiato mercoledì 25 novembre le quattro startup lombarde vincitrici, su 12 finaliste, del concorso previsto nell’ambito degli Investor Days 2026, organizzati insieme a Finlombarda. L’iniziativa, avviata su impulso dell’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, in collaborazione con Enterprise Europe Network e Factory Plus, ha raccolto 86 candidature e coinvolto oltre 200 startup nazionali e internazionali.

La prima delle due giornate in programma si è aperta con una sessione dedicata all’ecosistema lombardo dell’innovazione. Un confronto sulle opportunità di finanziamento e crescita delle startup alla quale ha partecipato l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi.

Le startup premiate a Investor Days

Le startup premiate da una giuria composta dai partner dell’iniziativa, investitori ed esperti di settore, sono Displaid srl – Società Benefit. La startup deep tech, con sede a Milano, fondata nel 2023 da quattro dottorandi del Politecnico di Milano, è specializzata nel monitoraggio e nella gestione di ponti e viadotti (categoria AI & Industrial Technologies – Fintech). La motivazione è “aver sviluppato una soluzione innovativa di monitoraggio ‘as a service’. Capace di rispondere alle esigenze di un settore strategico e critico come quello delle infrastrutture. E anche per la composizione del team, in linea con un progetto che coniuga innovazione tecnologica, scalabilità e potenziale impatto”.

M.I.R.A. srl, startup innovativa, con sede a Brescia. E’ specializzata nello sviluppo di tecnologie avanzate per il riciclo delle batterie agli ioni di litio a fine vita (categoria Cleantech – Energy – Agritech). La motivazione è “per l’innovatività della proposta, frutto di un’intensa attività di ricerca in ambito deep tech. Capace di valorizzare la proprietà intellettuale e di contribuire concretamente alla sostenibilità e all’economia circolare. In un settore centrale per la transizione green, nonché per il significativo potenziale di scalabilità del mercato”.

PepTiDa srl, startup biotech innovativa e spin-off dell’Università degli Studi di Milano. È specializzata nello sviluppo di terapie peptidiche e peptidomimetiche per le patologie neurologiche (categoria Life Sciences – Biotech – Medtech). La motivazione è “per l’adeguatezza e la solidità del team, l’elevato livello di ricerca e lo sviluppo di una soluzione volta a innovare il campo delle terapie neuroprotettive per le patologie cerebrali. A ciò si aggiunge la forte protezione della proprietà intellettuale a livello italiano, europeo e internazionale”.

SatEnlight srl, startup deep tech, con sede a Milano. Nata dalla ricerca universitaria e specializzata nello sviluppo di sistemi di comunicazione ottica avanzata per applicazioni spaziali e terrestri (categoria Aerospace & Security). La motivazione è “per l’elevato livello di innovazione capace di superare gli attuali colli di bottiglia tecnologici. Garantendo al contempo sicurezza e integrabilità delle soluzioni proposte nel settore delle comunicazioni satellitari, che ne prefigurano una più ampia adozione anche nel comparto difesa”.

Con Regione promuoviamo il passaggio dall’idea al mercato

“Le quattro startup premiate – ha commentato l’assessore Fermi – sono un bell’esempio di come il percorso che porta dal laboratorio all’impresa possa funzionare. Alcuni progetti partono da ricerche e tecnologie nate anche in ambito accademico. Grazie a un lavoro fatto di competenze, di relazioni e di sostegno, si presentano a investitori e imprese con un progetto concreto e credibile. È la dimostrazione che il passaggio dall’idea al mercato è possibile. Ma deve essere un tragitto che si costruisce insieme: ricercatori, imprese, investitori e istituzioni. Ed è un percorso che la Regione intende continuare a sostenere, perché è da qui che passa una parte importante della competitività futura della Lombardia”.

L’evento prosegue giovedì 26 novembre, con gli incontri B2I (Business-to-Investor), occasioni di confronto diretto tra le imprese innovative e i potenziali investitori. Con l’obiettivo di favorire nuove opportunità di investimento e collaborazione. Gli Investor Days rappresentano il momento conclusivo di Investor Lab 2026, il percorso di accompagnamento avviato con un ciclo di webinar per condividere visioni, esperienze e casi d’uso e proseguito con i cinque appuntamenti formativi dell’Academy per preparare le startup all’incontro con gli investitori.