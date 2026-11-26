Regione Lombardia conferma e rafforza il proprio impegno a favore delle persone con disabilità e delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), mettendo a disposizione 2 milioni e 30.000 euro per il 2026 per sostenere l’acquisto o il noleggio di ausili e strumenti tecnologicamente avanzati.

La misura, prevista nell’ambito delle politiche regionali per la promozione dell’autonomia e dell’inclusione, è stata approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Elena Lucchini, di concerto con gli assessori Guido Bertolaso (Welfare) e Paolo Franco (Casa e Housing sociale).

L’obiettivo è favorire il miglioramento della qualità della vita e sostenere il progetto di vita delle persone, attraverso soluzioni personalizzate in grado di rispondere alle diverse esigenze individuali.

Lucchini: opportunità di autonomia e partecipazione

“L’autonomia e la possibilità di partecipare pienamente alla vita sociale, scolastica e lavorativa – evidenzia l’assessore Lucchini – sono diritti che dobbiamo continuare a sostenere con interventi concreti. Con questa misura vogliamo mettere la tecnologia al servizio delle persone, offrendo strumenti capaci di superare limitazioni funzionali, valorizzare le abilità individuali e migliorare la quotidianità delle persone con disabilità e con DSA. Non si tratta soltanto di finanziare l’acquisto di un ausilio, ma di investire nella libertà, nell’autodeterminazione e nella possibilità per ciascuno di costruire il proprio percorso di vita”.

L’agevolazione regionale

Il contributo regionale è riconosciuto a fondo perduto nella misura del 70% della spesa ammissibile, fino a un massimo di 16.000 euro. Sono ammesse le spese per ausili e strumenti acquistati, noleggiati o acquisiti in leasing, con un importo minimo di 300 euro, oltre alle spese per la valutazione di appropriatezza, la personalizzazione, la formazione e l’addestramento all’utilizzo.

Gli interventi finanziabili

– Domotica, per rendere gli ambienti domestici più accessibili, sicuri e fruibili in autonomia;

– Mobilità, per sostenere gli adattamenti dei veicoli e degli strumenti di guida, favorendo gli spostamenti e la partecipazione alla vita quotidiana;

– Informatica, per l’acquisto di computer, tablet, software e hardware specifici a supporto della comunicazione, dell’apprendimento e dell’accesso alle informazioni;

– Altri ausili, per strumenti ad alto contenuto tecnologico destinati a rispondere a specifiche esigenze funzionali.

Chi può presentare domanda

Possono accedere alla misura le persone residenti in Lombardia con un ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro, in possesso anche della certificazione prevista dal provvedimento. I destinatari sono gli adulti e i minori con disabilità e i minori e gli adulti fino al compimento del 67° anno di età con disturbi specifici dell’apprendimento certificati ai sensi della normativa vigente.

Le domande saranno presentate a sportello attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi e assegnate alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) territorialmente competenti, che cureranno l’istruttoria, la verifica dei requisiti e la liquidazione dei contributi. Il procedimento di valutazione e ammissione si concluderà entro 45 giorni dalla presentazione della domanda. I contributi saranno riconosciuti fino a esaurimento delle risorse disponibili.

La persona al centro della strategia regionale

“Questa misura – sottolinea Lucchini – si inserisce nella strategia regionale che mette innanzitutto al centro la persona e il suo diritto a una vita autonoma e indipendente. Vogliamo che le tecnologie assistive siano sempre più accessibili e rappresentino una risposta concreta alle necessità delle persone e delle loro famiglie. È infatti attraverso interventi mirati e personalizzati che possiamo rendere effettiva l’inclusione”.