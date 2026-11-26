(LNotizie – Milano, 26 nov) Cinquant’anni di attività, cambiamenti nel modo di viaggiare e nuove esigenze dei turisti: le strutture ricettive storiche raccontano l’evoluzione dell’ospitalità lombarda attraverso imprese che hanno saputo mantenere la propria identità nel tempo. Con la premiazione di 71 nuove realtà, salgono a 180 le strutture riconosciute da Regione Lombardia nelle prime due edizioni del premio. La cerimonia si è svolta oggi in Sala Biagi, a Palazzo Lombardia, alla presenza dell’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari, che ha consegnato i riconoscimenti alle strutture selezionate.

“Queste imprese – sottolinea Massari – hanno attraversato epoche diverse, cambiamenti economici e trasformazioni del turismo. Hanno continuato a lavorare, aggiornando la propria offerta e conservando elementi che le rendono riconoscibili. È un’esperienza imprenditoriale che merita attenzione e che può contribuire a far conoscere la Lombardia attraverso luoghi e persone”.

I criteri del riconoscimento – Istituito per valorizzare le realtà che custodiscono l’identità dei territori, il marchio viene assegnato alle strutture ricettive che dimostrano almeno 50 anni di continuità nella gestione o nell’insegna, uniti al mantenimento di elevati standard qualitativi e alla regolare comunicazione dei flussi turistici. Un patrimonio vivo che, attraverso il ricambio generazionale e la capacità di innovare senza perdere le proprie radici, continua a essere un punto di riferimento per viaggiatori e comunità locali.

La mappa dei premiati – La distribuzione territoriale conferma il peso di alcune delle principali destinazioni turistiche regionali. Brescia guida la classifica con 28 strutture premiate, seguita da Sondrio con 17. Como conta 8 riconoscimenti, la Città metropolitana di Milano 7, Bergamo e Varese 3 ciascuna. Due strutture si trovano rispettivamente nelle province di Lecco e Monza e Brianza, una in quella di Pavia.

L’elenco comprende alberghi, campeggi e altre tipologie di strutture ricettive che rappresentano l’eccellenza e la memoria dell’ospitalità lombarda. Sono distribuite tra laghi, montagne, città e località meno conosciute. Realtà differenti per dimensioni e caratteristiche, accomunate da una presenza consolidata nel settore dell’ospitalità.

Punto di partenza per conoscere territori – “Il valore di queste strutture – prosegue l’assessore – riguarda anche la promozione turistica. Un albergo storico può diventare un punto di partenza per conoscere un territorio, le sue attività e le esperienze che offre. Per questo è importante far emergere queste realtà nei nostri strumenti di comunicazione, dando loro visibilità e collegandole alle proposte turistiche delle diverse destinazioni lombarde”.

Valorizzare ruolo operatori – “La promozione della Lombardia – conclude – passa anche dalla conoscenza delle imprese che ne hanno accompagnato lo sviluppo turistico. Vogliamo che queste strutture siano sempre più riconoscibili e che la loro storia diventi un elemento utile per scegliere una destinazione. È un modo per valorizzare il lavoro degli operatori e ampliare le occasioni con cui i visitatori possono scoprire il territorio”.

L’elenco delle strutture ricettive storiche e di qualità premiate, suddivise per provincia, è disponibile a questi link:

– Bergamo;

– Brescia;

– Como;

– Lecco;

– Milano e Città metropolitana;

– Monza e Brianza;

– Pavia;

– Sondrio;

– Varese. (LNotizie)

Attenzione, video a questo link:

https://www.swisstransfer.com/dl/01a217d6-74ab-71e3-bad1-be8ad4ef5ece

Contiene immagini di copertura e interviste a:

– Debora Massari, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda

– Mario Rodella, Albergo Riviera di Limone sul Garda (BS);

– Denis Pedranzini, Hotel Pedranzini Santa Caterina Valfurva (SO);

– Giulia Manoni, Hotel Belvedere Bellagio (CO).

red