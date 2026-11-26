Con 5.598 allevamenti suinicoli, pari al 10% del totale nazionale, e una produzione che sfiora i 3,8 milioni di maiali, pari al 47% dei volumi italiani, la Lombardia è il cuore della suinicoltura Made in Italy. Un polo produttivo, quello lombardo, che vanta una forte integrazione tra allevamento, trasformazione e industria dei salumi.

Suinicoltura, la Lombardia punta sull’innovazione

“I numeri – ha detto l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, intervenendo al convegno ‘La suinicoltura ha futuro, ma cambiare si può’, organizzato da Confagricoltura e Cremonafiere nell’ambito dell’81ª edizione delle Fiere Zootecniche Internazionali del bovino da latte di Cremona – testimoniano la forza del comparto e ci dicono che il settore può avere un futuro, al di là delle congiunturali turbolenze di mercato che in questa fase stanno mettendo sotto pressione i produttori, purché si riesca ad investire in biosicurezza, qualità, sostenibilità, innovazione, internazionalizzazione e competitività sui mercati”.

Lo spartiacque della Peste suina africana

“La suinicoltura ha vissuto uno spartiacque con l’avvento della Peste suina africana – ha proseguito l’assessore Beduschi -, che ci ha fatto perdere circa il 10% della popolazione suina e che ha assorbito ingenti risorse. La Psa ci è costata circa 100milioni di euro e ha sicuramente spinto gli allevatori ad investire in biosicurezza e oggi la filiera è molto più consapevole degli sforzi da compiere per migliorare la qualità e offrire ciò che il mondo ci chiede, anche attraverso soluzioni come le Zis (Zone di innovazione e sviluppo), la collaborazione con Ice e le Ambasciate d’Italia nel mondo avremo un aiuto per incrementare l’export”.

Gli investimenti della Regione

Gli investimenti di Regione Lombardia a sostegno della suinicoltura sono stati significativi. Non soltanto per le azioni a contrasto della Peste suina africana (in fase di contenimento, anche grazie all’attività dell’Unità Veterinaria di Regione Lombardia e del commissario straordinario, Giovanni Filippini), con un percorso di tre bandi per sostenere la realizzazione di recinzioni per impedire l’ingresso dei cinghiali, per realizzare zone filtro, sistemi di disinfezione e altre dotazioni aziendali.

“Al terzo bando – ha puntualizzato l’assessore Beduschi – sono stati presentati progetti per oltre 12,5 milioni di euro, a fronte di una dotazione finanziaria di circa 4,78 milioni, per sostenere investimenti legati al miglioramento delle strutture di allevamento”.

La competitività

La competitività futura del settore passa anche attraverso il miglioramento del benessere animale e della sostenibilità degli allevamenti. Per il benessere animale nel comparto suinicolo sono state presentate oltre 440 domande, per un valore complessivo di circa 6,7 milioni di euro. Regione Lombardia ha chiesto un rifinanziamento di ulteriori 13 milioni circa, con l’obiettivo di soddisfare un maggior numero di domande e consentire una nuova apertura della misura nel 2027.

Il nuovo disciplinare

Un passaggio particolarmente importante per il futuro della filiera è rappresentato dal nuovo disciplinare relativo alla ‘Carne di suino da Allevamento Sostenibile’, proposto da Regione Lombardia su richiesta degli allevatori nell’ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia. “Siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale da parte del ministero dell’Agricoltura – ha annunciato Beduschi -. Si tratta di uno strumento strategico perché punta a valorizzare sia la carne fresca sia la materia prima destinata alla trasformazione”.

Il nuovo disciplinare offre, in particolare, la possibilità di recuperare valore per quelle cosce che non possono entrare nei circuiti Dop e di qualificare prodotti come salami, prosciutti cotti e altri salumi che non sono immediatamente riconoscibili dal consumatore.

Le sfide del futuro

“Le sfide del futuro – ha proseguito l’assessore Beduschi – impongono investimenti in biosicurezza, benessere animale e sostenibilità, sostenere la redditività delle aziende, migliore valorizzazione delle produzioni, spinta maggiore verso l’internazionalizzazione, innovazione di prodotto, rafforzando la filiera e recuperando competitività sui mercati”.