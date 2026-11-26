Un centro antiviolenza pubblico unico nel suo genere, attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, dove l’emergenza sanitaria si fonde fin dal primo istante con il supporto psicologico, sociale e legale. È questo il cuore del servizio SVSeD (Soccorso Violenza Sessuale e Domestica) della Clinica Mangiagalli (Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano), protagonista della nuova puntata delle ‘Pillole di Salute’ di Lombardia Notizie.

Ospite dell’approfondimento, in occasione della settimana dedicata al contrasto della violenza contro le donne, la dottoressa Giussy Barbara, ginecologa e responsabile dell’SVSeD, che ha illustrato il funzionamento di un presidio divenuto punto di riferimento non solo per Milano, ma per l’intero territorio regionale.

Il modello integrato dell’SVSeD

Nato nel 1996, l’SVSeD celebra quest’anno trent’anni di attività. La sua peculiarità risiede nell’essere collocato all’interno del Pronto Soccorso ostetrico-ginecologico della Mangiagalli. “La nostra mission – spiega la dottoressa Barbara – è integrare l’assistenza sanitaria emergenziale con i percorsi di presa in carico e superamento del trauma propri dei centri antiviolenza”.

Fin dal primo accesso, la persona viene accolta da un’équipe multidisciplinare. In caso di violenza sessuale intervengono congiuntamente una ginecologa e una psicologa. Oltre alle cure, alle profilassi e alla visita, viene effettuata la consulenza medico-legale per la repertazione immediata delle prove biologiche e la documentazione delle lesioni, fondamentali in caso di denuncia. In caso di violenza domestica: l’accoglienza è affidata a una psicologa e a un’assistente sociale.

Il percorso prosegue poi nel follow-up con supporto legale (civilistico e penalistico), abitativo e di protezione per la donna e per i suoi figli, costruendo un progetto individualizzato di autodeterminazione.

I numeri dell’emergenza: cresce l’emersione

I dati confermano la centralità del servizio e una crescente emersione del fenomeno grazie alla maggiore sensibilizzazione: 970 primi accessi in emergenza registrati nel corso del 2025 (una media di quasi tre al giorno), oltre a tutta l’attività di follow-up. Trend 2026 in aumento: a novembre sono pareggiati i numeri complessivi della chiusura del 2025. Per quanto minori e uomini, sebbene la maggioranza delle vittime siano donne, circa il 20% degli accessi riguarda bambini e adolescenti (seguiti anche da pediatri e chirurghi pediatrici del Policlinico). In aumento anche gli uomini vittime di violenza sessuale, che nel 2025 hanno rappresentato circa il 6% del totale.

L’appello alle donne: chiedere aiuto è il primo passo

In chiusura di puntata, la dottoressa Barbara rivolge un messaggio diretto a chi subisce violenza ma fatica a trovare il coraggio di farsi avanti: “Voglio dire a ogni donna – conclude – che può chiedere aiuto e che esistono persone competenti pronte a sostenerla, consigliarla e proteggerla. Decidere di migliorare la propria condizione e quella dei propri bambini è il primo passo: non sarà sempre un percorso facile, ma non si è soli”.

A questo link la puntata integrale.