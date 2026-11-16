Talento senza barriere, Regione sostiene gli artisti con disabilità

Centomila euro per sostenere il lavoro degli artisti con disabilità, superare le barriere attraverso il talento e portare in scena nuove produzioni di danza e teatro. La Giunta di Regione Lombardia e, su proposta dell’assessore alla Cultura Francesca Caruso, ha approvato il contributo a ‘Pratiche di accessibilità’, il progetto promosso da ‘Oriente Occidente Impresa Sociale Ets’ nell’ambito della collaborazione con Fondazione Cariplo. L’iniziativa prevede attività di accompagnamento specialistico e continuativo degli enti, nonché sostegno alle attività di ricerca, sperimentazione e produzione artistica accessibile condotta direttamente da artisti con disabilità, insieme a interventi per rendere più accessibili i percorsi di formazione e l’ingresso nella professione.

Caruso: aiutiamo il talento a superare le barriere per costruire il proprio futuro

“Il talento non deve incontrare barriere – afferma l’assessore Caruso – un artista deve avere la possibilità di formarsi, lavorare e vedere riconosciute le proprie capacità, indipendentemente dalla presenza di una disabilità. Oggi, però, ci sono ancora ostacoli che rendono questo percorso più difficile, anche a causa dei costi aggiuntivi che molti professionisti devono sostenere. Con questo finanziamento vogliamo contribuire a superarli, offrendo agli artisti gli strumenti e le opportunità per costruire il proprio futuro professionale”.

“Vogliamo – conclude – che gli artisti con disabilità possano essere sempre più presenti nei teatri, nelle compagnie e nelle produzioni, con le stesse possibilità di crescita degli altri professionisti. Per riuscirci bisogna intervenire fin dalla formazione e creare condizioni che permettano a ciascuno di esprimere le proprie capacità. È questo il risultato che intendiamo raggiungere insieme a Fondazione Cariplo e ‘Oriente Occidente’”.

Il progetto ‘Pratiche di accessibilità’ con le istituzioni dell’alta formazione artistica

Il contributo regionale di 100.000 euro permetterà di ampliare il progetto già sostenuto da Fondazione Cariplo. In particolare, sarà promossa una selezione rivolta agli artisti con disabilità per sostenerli nello sviluppo di nuove creazioni attraverso risorse dedicate alla ricerca, periodi di residenza presso istituzioni formative e realtà artistiche lombarde e attività di accompagnamento alla produzione. Il programma prevede inoltre un lavoro con le istituzioni dell’alta formazione artistica e culturali della Lombardia per rendere più accessibili i percorsi di studio e le attività professionali, intervenendo sulle difficoltà che possono limitare la partecipazione degli studenti e degli artisti con disabilità.

‘Oriente Occidente’, organizzatore dell’omonimo festival di danza e partner italiano del progetto europeo ‘Europe Beyond Access’, è impegnato da anni nella promozione degli artisti con disabilità. Regione Lombardia ha sostenuto insieme al Ministero della Cultura, l’iniziativa ‘Presenti Accessibili’, realizzata dall’associazione nel 2022 e dedicata all’inclusione nelle arti performative.