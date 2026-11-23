Un finanziamento di 3.175.000 di euro per la rimozione di rifiuti nel Lago d’Iseo, in particolare nel territorio del Comune di Tavernola Bergamasca (BG). Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, di concerto con l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, che dà il via libera a un accordo di collaborazione tra la Regione e l’Autorità di bacino dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro. Nello specifico, i fondi saranno così ripartiti: 1.800.000 per l’annualità 2026 e 1.375.000 per l’annualità 2027.

Maione: un altro passo concreto per la tutela del territorio

“ Entro la fine della legislatura il problema sarà risolto. Con questo accordo – spiega l’assessore Maione – compiamo un altro passo concreto per la tutela e il risanamento ambientale del Lago d’Iseo. Grazie alle risorse messe in campo diamo continuità a un lavoro complesso e strategico per la comunità di Tavernola Bergamasca e per tutto il Sebino. Regione Lombardia dimostra ancora una volta di essere al fianco dei territori con risorse certe e tempestive, valorizzando le competenze tecniche dell’Autorità di Bacino per garantire la massima efficacia dell’intervento”.

Terzi: migliora la qualità delle acque

“Con questo stanziamento – continua l’assessore Terzi – si migliora e tutela la qualità delle acque e si ottimizza l’uso delle risorse idriche. Fondi che si aggiungono agli ulteriori finanziamenti regionali erogati all’Autorità di bacino per valorizzare e riqualificare il demanio lacuale e le infrastrutture per la navigazione interna”.

Il ruolo dell’Autorità di Bacino

L’Autorità di Bacino eseguirà le diverse attività previste appaltando i lavori, con la possibilità di avvalersi del personale interno che ha già partecipato alle precedenti fasi di progettazione e sviluppo dell’intervento. L’obiettivo è garantire continuità operativa, efficacia dell’azione amministrativa e valorizzazione delle competenze già acquisite.

L’accordo di collaborazione avrà durata fino al 31 dicembre 2028.