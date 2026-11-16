Milano Cortina, 12,9 milioni per servizi di trasporti già potenziati

Ammontano a oltre 12 milioni di euro le risorse assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Regione Lombardia destinate agli enti che hanno potenziato i servizi di trasporto pubblico (treni, bus e metro) durante i Giochi di Milano Cortina 2026, contribuendo così alla buona riuscita dell’evento. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

Fondi per il trasporto pubblico dopo Milano Cortina 2026 Le risorse sono così ripartite da Regione Lombardia:

Comune Milano: 7.713.440 euro.

Agenzia Trasporto pubblico locale Bacino di Sondrio: 393.772 euro.

Comune di Livigno: 96.656 euro.

Regione Lombardia: 3.728.481 euro.

Cantone di Grigioni: 1.023.853 euro.

La quota assegnata a Regione Lombardia sarà destinata a Trenord (3.634.873 euro) e a Ferrovienord (93.608 euro).

Lucente: valorizziamo il lavoro svolto durante i Giochi

“Con questo provvedimento – ha dichiarato l’assessore Lucente – confermiamo il ruolo centrale di Regione Lombardia nel coordinamento della mobilità legata ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026″.

“L’ottima organizzazione del sistema dei trasporti – ha aggiunto Lucente – ha rappresentato un elemento determinante per la riuscita dell’evento; grazie alla collaborazione di tutti gli enti coinvolti, Regione Lombardia ha saputo offrire un servizio trasportistico puntuale ed efficiente verso i territori lombardi coinvolti dalla manifestazione, offrendo spostamenti agevoli a cittadini, addetti ai lavori e appassionati di sport invernali. Un successo tutto lombardo, riconosciuto a livello internazionale”.