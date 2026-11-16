Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Trasporti e mobilità sostenibile
  • Ottimizzato per il web da: Simone Basilico
  • Ottimizzato per il web da: Simone Basilico

Milano Cortina, 12,9 milioni per servizi di trasporti già potenziati

Oltre 12 milioni assegnati dal Mit a Regione Lombardia per gli enti che hanno potenziato i trasporti durante i Giochi di Milano Cortina

Lucente: valorizziamo il lavoro svolto durante i Giochi

Ammontano a oltre 12 milioni di euro le risorse assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Regione Lombardia destinate agli enti che hanno potenziato i servizi di trasporto pubblico  (treni, bus e metro) durante i Giochi di Milano Cortina 2026, contribuendo così alla buona riuscita dell’evento. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

Fondi per il trasporto pubblico dopo Milano Cortina 2026

Le risorse sono così ripartite da Regione Lombardia:

  • Comune Milano: 7.713.440 euro.
  • Agenzia Trasporto pubblico locale Bacino di Sondrio: 393.772 euro.
  • Comune di Livigno: 96.656 euro.
  • Regione Lombardia: 3.728.481 euro.
  • Cantone di Grigioni: 1.023.853 euro.

La quota assegnata a Regione Lombardia sarà destinata a Trenord (3.634.873 euro) e a Ferrovienord (93.608 euro).

Lucente: valorizziamo il lavoro svolto durante i Giochi

In foto l’assessore regionale Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) che ha commentato il trasferimento di oltre 12 milioni dal Mit a Regione Lombardia per gli enti che hanno potenziato i trasporti in occasione delle ultime Olimpiadi di Milano Cortina 2026 “Con questo provvedimento – ha dichiarato l’assessore Lucente – confermiamo il ruolo centrale di Regione Lombardia nel coordinamento della mobilità legata ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026″.

“L’ottima organizzazione del sistema dei trasporti – ha aggiunto Lucente – ha rappresentato un elemento determinante per la riuscita dell’evento; grazie alla collaborazione di tutti gli enti coinvolti, Regione Lombardia ha saputo offrire un servizio trasportistico puntuale ed efficiente verso i territori lombardi coinvolti dalla manifestazione, offrendo spostamenti agevoli a cittadini, addetti ai lavori e appassionati di sport invernali. Un successo tutto lombardo, riconosciuto a livello internazionale”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima