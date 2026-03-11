Logo Regione Lombardia

Treni storici, in Lombardia riparte la stagione: prima corsa il 29/03

besanino treno storico

Lucente: grande successo, alla scoperta di luoghi e paesaggi mozzafiato

Riprende la stagione dei treni storici in Lombardia. Il primo appuntamento è per sabato 29 marzo 2026, con il ‘Besanino Express‘: la partenza è prevista alle 9.25 dalla stazione di Milano Centrale. Il convoglio si dirigerà verso la Brianza fino ad arrivare a Monza, da dove proseguirà percorrendo la storica e panoramica linea per Molteno, effettuando fermate in numerose località, fino ad arrivare a Lecco alle 11.38. Il ritorno da Lecco è previsto alle 17.15, con arrivo a Milano alle 19.25.

L’iniziativa volta a valorizzare il patrimonio ferroviario e culturale

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato ai Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia, in collaborazione con Fondazione FS Italiane, FS Treni Turistici Italiani, Ferrovie Nord e numerose associazioni impegnate nella valorizzazione del patrimonio ferroviario e culturale, con l’obiettivo di promuovere un modello consolidato di mobilità dolce.

Per supportare le attività di valorizzazione del patrimonio storico della ferrovia, come da contratto di servizio, Regione Lombardia mette a disposizione ogni anno 600.000 euro. Di questo budget, circa 300.000 euro sono destinati ai treni storici, effettuati da Fondazione Fs.

Lucente: nel 2025 sold-out con oltre 5.000 biglietti venduti

“Quello del ‘Besanino Express’ è solo il primo degli appuntamenti – spiega l’assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Franco Lucente – che caratterizzeranno le proposte di viaggio con i treni storici in Lombardia quest’anno. Le passate edizioni hanno riscosso grande successo tra i viaggiatori, che hanno gradito questo modo di spostarsi al tempo stesso tradizionale e innovativo. Basti pensare che nel 2025 tutti i treni sono andati praticamente sold-out, con oltre 5.000 biglietti staccati. A dimostrazione che il connubio tra turismo e trasporti è vincente, grazie all’opportunità di scoprire luoghi e paesaggi mozzafiato della nostra Lombardia”.

Tra i percorsi più richiesti la linea che porta al Lago d’Iseo

Il calendario del 2026 prevede oltre venti itinerari, dalla primavera all’autunno, tutti con partenza da Milano. Tra i percorsi di maggiore richiamo si conferma la linea turistica Palazzolo-Paratico Sarnico, che conduce alle sponde del Lago d’Iseo. Ci saranno poi altri collegamenti che porteranno a Como, Laveno Mombello, Cremona e Mortara.

“Il trasporto ferroviario – continua l’assessore – si riconferma un mezzo privilegiato e strategico, a supporto di un turismo lento e accessibile a tutti: ai più giovani, che sperimenteranno così un modo del tutto inedito di viaggiare. E a tutti coloro che vorranno rivivere, grazie al treno, un pezzo della nostra storia“.

Sarà possibile viaggiare a bordo dello storico elettrotreno Arlecchino

I convogli, trainati da locomotive a vapore ed elettriche d’epoca, offriranno un’esperienza di viaggio autentica e immersiva; sono inoltre previste circolazioni con il fascino dell’ETR 252 ‘Arlecchino‘, storico elettrotreno simbolo del design e dello stile ferroviario italiano negli anni del boom economico.

Biglietti e informazioni sulle pagine di Fondazione FS e Treni Turistici Italiani

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web e sulle pagine ufficiali della Fondazione FS e di Treni Turistici Italiani.

I biglietti per viaggiare a bordo dei treni storici possono essere acquistati su tutti i canali di vendita di Trenitalia, biglietterie, App e sito ufficiale.

