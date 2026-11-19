Regione Lombardia è pronta a sostenere la proposta avanzata da undici associazioni italiane di pazienti affetti da tumore del pancreas per favorire l’accesso gratuito al Daraxonrasib, nuovo farmaco sviluppato dall’azienda statunitense Revolution Medicines per il trattamento del carcinoma pancreatico metastatico.

Lo annuncia l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, in occasione della Giornata mondiale del tumore del pancreas, confermando la disponibilità di Regione Lombardia a svolgere un ruolo attivo di raccordo con l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), il Ministero della Salute e la casa farmaceutica produttrice.

Una nuova opportunità terapeutica

“Abbiamo ricevuto e valutato con grande attenzione la proposta delle associazioni dei pazienti – dichiara Bertolaso – e ne condividiamo l’obiettivo: fare in modo che una nuova opportunità terapeutica possa essere accessibile a tutti coloro che presentano i requisiti clinici per beneficiarne, indipendentemente dalle condizioni economiche o dalla regione in cui vivono. Per questo siamo pronti a fare la nostra parte, collaborando con Aifa, Ministero della Salute e Revolution Medicines per verificare la possibilità di attivare anche in Italia un programma di fornitura gratuita del farmaco, sul modello di quanto già realizzato negli Stati Uniti”.

Un farmaco che può fare la differenza

“Voglio essere molto chiaro: non si tratta di aggirare le procedure regolatorie né di chiedere deroghe improprie alle regole che garantiscono sicurezza ed efficacia dei medicinali. Si tratta – prosegue l’assessore – di individuare, attraverso gli strumenti già previsti dalla normativa, una soluzione temporanea che consenta ai pazienti di accedere alle cure mentre si completano i passaggi necessari alla loro ordinaria disponibilità nel nostro Paese. Per chi affronta un tumore metastatico del pancreas anche pochi mesi possono fare una differenza enorme. Il tempo della burocrazia non sempre coincide con quello della malattia”.

Il caso di Jessica e l’impegno della Lombardia

Regione Lombardia è già intervenuta per consentire a Jessica, paziente affetta da tumore metastatico del pancreas, di accedere al trattamento attraverso un finanziamento straordinario. “Abbiamo scelto di aiutare per Jessica – sottolinea Bertolaso – perché, di fronte a una concreta possibilità di cura, non potevamo rimanere indifferenti. Siamo altrettanto consapevoli che non può essere questa la soluzione per tutti. Non devono esserci pazienti di serie A e di serie B, né può essere necessario ottenere attenzione mediatica per accedere a una terapia. Il nostro impegno per Jessica deve diventare un’occasione per costruire, insieme alle istituzioni nazionali e alle associazioni, un percorso che offra le stesse opportunità agli altri pazienti nelle medesime condizioni cliniche”.

La proposta delle associazioni

La richiesta, sottoscritta da undici organizzazioni italiane impegnate nella tutela dei pazienti oncologici, propone l’attivazione di un programma nazionale di uso terapeutico finanziato dall’azienda produttrice, ai sensi del Decreto ministeriale del 7 settembre 2017. Tra i punti principali figurano la fornitura gratuita di Daraxonrasib ai pazienti clinicamente eleggibili, la garanzia della continuità terapeutica per chi ha già iniziato il trattamento, il coinvolgimento di centri oncologici qualificati su tutto il territorio nazionale e l’istituzione di un coordinamento operativo unico per supportare i medici nelle procedure di accesso.

Le associazioni chiedono inoltre criteri clinici trasparenti e uniformi per l’individuazione dei pazienti, così da evitare disparità territoriali, e la possibilità di attivare percorsi individuali gratuiti per i casi più urgenti durante la fase di organizzazione del programma nazionale.

Le 11 associazioni firmatarie della proposta

Il documento è stato sottoscritto da undici associazioni e fondazioni impegnate nella tutela dei pazienti oncologici, nel sostegno alla ricerca e nell’accesso alle cure. Si tratta di:

Le undici realtà chiedono l’avvio di un confronto urgente con l’azienda farmaceutica e le istituzioni competenti per individuare un percorso di accesso gratuito, equo e tempestivo al trattamento per i pazienti clinicamente eleggibili.

Il modello americano e il percorso europeo

Negli Stati Uniti Revolution Medicines ha già attivato un programma di accesso allargato (Expanded Access Program) che ha consentito la distribuzione gratuita del farmaco, prima della sua autorizzazione commerciale, attraverso una rete di centri oncologici. Secondo i dati comunicati dall’azienda, già nell’agosto 2026 il programma aveva coinvolto oltre 2.000 pazienti. Daraxonrasib è stato approvato dalla Fda statunitense il 26 agosto 2026. Dopo il parere positivo espresso dall’Agenzia Europea per i Medicinali lo scorso 15 ottobre, il farmaco ha ottenuto, il 16 novembre, l’autorizzazione all’immissione in commercio da parte della Commissione europea.

In Italia restano da completare i passaggi necessari alla definizione del prezzo, della rimborsabilità e dell’effettiva disponibilità attraverso i canali ordinari del Servizio sanitario nazionale.

“Il fatto che il farmaco abbia ottenuto l’autorizzazione europea – evidenzia Bertolaso – rappresenta un passaggio importante. Ora dobbiamo lavorare affinché il tempo necessario a completare le procedure nazionali non si trasformi in un ostacolo per chi potrebbe beneficiare del trattamento. L’esperienza americana dimostra che è possibile organizzare programmi di accesso anticipato. Vogliamo verificare se e come questo modello possa essere adattato alla realtà italiana, nel pieno rispetto delle competenze delle autorità regolatorie e delle valutazioni dei medici”.

L’impegno della Regione

“La Lombardia – conclude Bertolaso – è pronta a mettere a disposizione la propria esperienza e a favorire un confronto operativo tra tutti i soggetti coinvolti. Ringrazio le associazioni per aver presentato una proposta concreta, che non si limita a sollevare un problema ma individua possibili soluzioni. L’obiettivo è uno solo: non lasciare che pazienti come Jessica perdano, per ragioni economiche o amministrative, la possibilità di accedere a trattamenti che possono contribuire a prolungare la sopravvivenza. Su questo siamo disponibili a lavorare fin da subito, con responsabilità e determinazione”.