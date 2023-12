Il potenziale della Lombardia rurale, con i suoi tesori ancora tutti da scoprire, è stato al centro del Forum sul Turismo esperienziale e di prossimità per l’Appennino Lombardo-Alto Oltrepò Pavese -‘TEP’.

L’incontro si è tenuto nella sede della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, a Varzi (Pavia), estendendosi al web. Grazie a tanti contributi arrivati per via digitale. Obiettivo del Forum, promosso nell’ambito della Strategia Nazionale Aree interne con Regione Lombardia, è lanciare un ‘laboratorio’ di riflessione in ambito accademico, politico-istituzionale e imprenditoriale a favore della crescita delle aree interne lombarde.

Non solo destinazioni iconiche

“Oggi i turisti cercano nuove destinazioni. Oltre le vie iconiche. In aree rurali, lontano dalla frenesia cittadina. E dai simboli della società tecnologica che corre'” osserva Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia. “La campagna della Lombardia è quindi il luogo ideale dove vivere esperienze nella natura. Tra borghi, castelli e dimore storiche. Immergersi nella vita presente e passata delle comunità locali infatti, esercita oggi un fascino crescente sui visitatori. I turisti amano andare alla scoperta di tradizioni passate. Sagre enogastronomiche, feste paesane e rievocazioni storiche”.

Terra dalle mille esperienze

In questo quadro aggiunge Mazzali, “la Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese è terra dalle mille esperienze. Qui ogni luogo ha la sua storia e identità. Casteggio, Golferenzo, Varzi, Fortunago e Zenevredo sono solo alcune delle gemme che catturano l’essenza di questo territorio. Territorio che conserva tracce dell’era romana, del Medioevo. Offre anche panorami unici. Atmosfere antiche. Ma anche degustazioni in cantine dove il tempo si è fermato. E una cucina tipica che delizia il palato”.