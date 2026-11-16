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In Cina le ricerche sul turismo per la Lombardia crescono del 150%

In Cina le ricerche sul turismo per la Lombardia crescono del 150%: in foto il Duomo di Milano ripreso da uno smartphone

Massari: crescita dimostra che esiste spazio per far conoscere offerta

Una Lombardia sempre più presente nelle ricerche online del pubblico cinese, con un interesse che si estende dalle grandi destinazioni alle esperienze legate all’artigianato, alla gastronomia e ai piccoli centri. La campagna digitale realizzata da Regione Lombardia con Petal Ads, la piattaforma pubblicitaria di Huawei, ha registrato un aumento del 150% delle ricerche online sulla regione in Cina, con picchi del 200% per Milano e Como. Un risultato che conferma il valore del digitale nella promozione turistica internazionale e nella capacità di intercettare nuovi interessi.

Attiva dal 15 luglio al 12 ottobre 2026, la campagna ha raggiunto 31 milioni di impression su smartphone e smart tv Huawei, con un tasso di clic del 7,51% e una permanenza media sulle pagine in lingua cinese superiore ai 12 secondi. Nel periodo, il coinvolgimento delle agenzie di viaggio online (Ota) è cresciuto del 30%. Il report rileva inoltre un aumento compreso tra 4 e 8 punti percentuali dell’interesse del pubblico cinese per tradizioni, cultura e artigianato, piccoli centri, gastronomia e paesaggi rispetto all’anno precedente.

Massari: obiettivo intercettare interessi con strumenti di comunicazione mirati

In foto l’assessore regionale Massari: il suo commento sui dati del turismo fra Cina e Regione Lombardia“I risultati di questa iniziativa – spiega Debora Massari, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda – ci restituiscono indicazioni preziose sulle preferenze del pubblico cinese e sulle opportunità per la promozione turistica lombarda. La crescita delle ricerche dimostra che esiste uno spazio per far conoscere un’offerta più ampia, che comprende le eccellenze produttive, la gastronomia, i paesaggi e le località meno conosciute. La nostra strategia punta a intercettare questi interessi con strumenti di comunicazione mirati e a rafforzare il posizionamento della Lombardia su un mercato di grande rilevanza”.

I dati della campagna mostrano anche un aumento del 30% del coinvolgimento delle agenzie di viaggio online. Il risultato offre un’indicazione utile per il lavoro sui mercati esteri: l’interesse generato dalla comunicazione digitale può diventare un punto di partenza per costruire proposte di viaggio e ampliare la conoscenza delle destinazioni lombarde.

Il volume mensile dei visitatori cinesi arrivati a Milano è aumentato del 42,5%

Secondo i numeri forniti da Huawei, nel periodo considerato il volume mensile dei visitatori cinesi arrivati a Milano è aumentato del 42,5%. Il dato riguarda gli arrivi nella città e viene riportato separatamente dai risultati pubblicitari della campagna.

“La collaborazione con Huawei – chiarisce Massari– ci consente di sperimentare modalità innovative di promozione e di raggiungere il pubblico cinese attraverso canali vicini alle sue abitudini digitali. Per noi è importante che la promozione turistica si fondi anche sulla conoscenza dei mercati e sull’analisi dei risultati, così da orientare meglio le scelte e valorizzare le diverse componenti dell’offerta lombarda”.

“La sfida – conclude l’assessore – è consolidare l’interesse che emerge dai dati e rafforzare la capacità della nostra regione di attrarre visitatori internazionali”.

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