Una Lombardia sempre più presente nelle ricerche online del pubblico cinese, con un interesse che si estende dalle grandi destinazioni alle esperienze legate all’artigianato, alla gastronomia e ai piccoli centri. La campagna digitale realizzata da Regione Lombardia con Petal Ads, la piattaforma pubblicitaria di Huawei, ha registrato un aumento del 150% delle ricerche online sulla regione in Cina, con picchi del 200% per Milano e Como. Un risultato che conferma il valore del digitale nella promozione turistica internazionale e nella capacità di intercettare nuovi interessi.

Attiva dal 15 luglio al 12 ottobre 2026, la campagna ha raggiunto 31 milioni di impression su smartphone e smart tv Huawei, con un tasso di clic del 7,51% e una permanenza media sulle pagine in lingua cinese superiore ai 12 secondi. Nel periodo, il coinvolgimento delle agenzie di viaggio online (Ota) è cresciuto del 30%. Il report rileva inoltre un aumento compreso tra 4 e 8 punti percentuali dell’interesse del pubblico cinese per tradizioni, cultura e artigianato, piccoli centri, gastronomia e paesaggi rispetto all’anno precedente.

Massari: obiettivo intercettare interessi con strumenti di comunicazione mirati

“I risultati di questa iniziativa – spiega Debora Massari, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda – ci restituiscono indicazioni preziose sulle preferenze del pubblico cinese e sulle opportunità per la promozione turistica lombarda. La crescita delle ricerche dimostra che esiste uno spazio per far conoscere un’offerta più ampia, che comprende le eccellenze produttive, la gastronomia, i paesaggi e le località meno conosciute. La nostra strategia punta a intercettare questi interessi con strumenti di comunicazione mirati e a rafforzare il posizionamento della Lombardia su un mercato di grande rilevanza”.

I dati della campagna mostrano anche un aumento del 30% del coinvolgimento delle agenzie di viaggio online. Il risultato offre un’indicazione utile per il lavoro sui mercati esteri: l’interesse generato dalla comunicazione digitale può diventare un punto di partenza per costruire proposte di viaggio e ampliare la conoscenza delle destinazioni lombarde.

Il volume mensile dei visitatori cinesi arrivati a Milano è aumentato del 42,5%

Secondo i numeri forniti da Huawei, nel periodo considerato il volume mensile dei visitatori cinesi arrivati a Milano è aumentato del 42,5%. Il dato riguarda gli arrivi nella città e viene riportato separatamente dai risultati pubblicitari della campagna.

“La collaborazione con Huawei – chiarisce Massari– ci consente di sperimentare modalità innovative di promozione e di raggiungere il pubblico cinese attraverso canali vicini alle sue abitudini digitali. Per noi è importante che la promozione turistica si fondi anche sulla conoscenza dei mercati e sull’analisi dei risultati, così da orientare meglio le scelte e valorizzare le diverse componenti dell’offerta lombarda”.

“La sfida – conclude l’assessore – è consolidare l’interesse che emerge dai dati e rafforzare la capacità della nostra regione di attrarre visitatori internazionali”.