Una visione contemporanea della Lombardia, capace di coniugare attrattività internazionale, qualità dell’offerta e identità dei territori. È questa la prospettiva che ha caratterizzato la missione istituzionale dell’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari in Cina e Giappone, con l’obiettivo di consolidare i rapporti con gli operatori locali e sviluppare nuove opportunità per il turismo lombardo.

I numeri

I numeri confermano il potenziale dei due mercati. Nei primi otto mesi del 2026 la Lombardia ha registrato 712.500 presenze turistiche dalla Cina, in crescita del 22% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e 227.600 dal Giappone, con un incremento del 30,3%. Nel complesso, i due Paesi hanno generato oltre 940 mila presenze, con un aumento significativo rispetto al 2025. Risultati che rafforzano l’interesse verso due mercati strategici per l’internazionalizzazione dell’offerta turistica regionale.

L’appeal della Lombardia come meta turistica per Cina e Giappone

“La Lombardia – commenta Massari – ha caratteristiche che incontrano una sensibilità internazionale attenta alla qualità, alla cura dei dettagli e all’autenticità delle esperienze. La missione ci ha permesso di confrontarci direttamente con chi conosce questi mercati e lavora ogni giorno per trasformare l’interesse dei viaggiatori in proposte di viaggio. Il nostro compito è creare le condizioni perché le eccellenze lombarde siano sempre più presenti nelle scelte di chi organizza un soggiorno in Italia”.

Il progetto per i viaggiatori giapponesi

Tra i risultati del confronto con gli operatori giapponesi figura il progetto sviluppato con JTB, la più grande agenzia di viaggi del Giappone (in precedenza conosciuta Japan Tourist Bureau e uno dei principali leader globali nel settore del turismo, dei viaggi d’affari e dei servizi. In particolare, è stato definito un itinerario di otto giorni nel Nord Italia, previsto per l’estate 2027. Farà tappe a Milano, Como, Franciacorta e Bergamo. La proposta, rivolta a una fascia alta di mercato e con una spesa indicativa di circa 10.000 euro a persona, punta a valorizzare un’esperienza articolata. Unirà destinazioni urbane, paesaggio, produzioni enogastronomiche e conoscenza diretta dei territori.

La missione in Oriente

La missione ha compreso incontri con tour operator, buyer, giornalisti e professionisti del settore. L’intento era di rafforzare i rapporti commerciali e ampliare la presenza della Lombardia nei circuiti turistici asiatici. I dati sulla spesa turistica confermano il valore di questi mercati. Nel 2025 i visitatori cinesi hanno generato una spesa stimata di 78,18 milioni di euro. Quella dei turisti giapponesi, invece ha raggiunto 31,77 milioni, con una crescita del 26% rispetto al 2024. Il lavoro si inserisce nel percorso di relazioni avviato anche in occasione di Expo Osaka 2025 e guarda alle nuove opportunità di collaborazione con il Giappone, anche nel quadro delle iniziative legate a GREEN×EXPO 2027.

Focus artigianato

“Il confronto con il Giappone – prosegue Massari – ha confermato quanto siano apprezzate la precisione, la qualità dei materiali e la capacità di dare valore al lavoro artigianale. Sono elementi che appartengono anche alla storia produttiva lombarda e che oggi possono dialogare con una visione contemporanea del design, della moda e dell’ospitalità. Vogliamo rafforzare queste connessioni – conclude Massari – e favorire occasioni in cui le imprese, gli operatori turistici e i territori possano sviluppare nuove relazioni”.