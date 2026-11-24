“Una proposta – spiega l’assessore Sertori – finalizzata a sostenere le Unioni di Comuni, che vivono una fase di fragilità e contrazione, nella continuità delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali”.

“Si tratta – prosegue l’assessore – In grado di valorizzare il partenariato locale, economico e sociale e con le istituzioni, come evidenziato anche nel Programma regionale di sviluppo sostenibile (Prss) della Legislatura”.

Sertori: le difficoltà economiche per energia e costi materie prime

“A causare le difficoltà – sottolinea l’assessore regionale – sono anche le tensioni sui mercati energetici e delle materie prime che incidono trasversalmente sulle spese correnti necessarie all’esercizio di un portafoglio ampio di funzioni. Questi aumenti, infatti, comportano per le Unioni maggiori costi per l’energia e il riscaldamento delle sedi e delle strutture utilizzate, per l’illuminazione e l’alimentazione degli impianti, dei carburanti per i mezzi di servizio, pattuglie e attività di presidio territoriale”.

Garantire la continuità

L’incremento dei costi, dunque, ha spinto la Lombardia a riconoscere il contributo straordinario alle Unioni di Comuni lombarde iscritte nel registro regionale, per sostenere la continuità e preservare la tenuta del sistema associativo.

Minimo garantito e incremento in base ai servizi

“Abbiamo deciso – conclude Sertori – di garantire un minimo a ciascuna Unione, determinato in 10.000 euro, funzionale alla continuità istituzionale; di assegnare, inoltre, una quota significativa delle risorse come sostegno aggiuntivo e graduato, in relazione alla consistenza delle funzioni e dei servizi esercitati in forma associata”.