Il sostegno alla filiera della lana lombarda ha ora più forza grazie all’approvazione, in Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, dello schema di accordo di collaborazione con il Comune di Gandino (Bergamo).

Al progetto ‘Accordo di collaborazione per il progetto ‘La filiera della lana in Lombardia. Analisi e strategie per la riattivazione delle micro-filiere locali’, Regione destina 65.000 euro.

Attività agro-silvo-pastorale patrimonio necessario

“L’attività agro-silvo-pastorale della Lombardia – spiega l’assessore Beduschi – è un patrimonio che è necessario sostenere per i diversi aspetti culturali, economici, storici. È nostra priorità sostenere la multifunzione in agricoltura come strumento di competitività e per favore l’innovazione anche per rilanciare micro-filiere locali che possono sostenere le aree rurali e i territori delle valli, come appunto nel caso del progetto dedicato alla lana ovina, tradizione in Val Gandino fin dall’epoca medievale”.

Tradizione bergamasca della lana

La risposta dell’assessorato all’Agricoltura della Lombardia parte dalla tradizione bergamasca nella produzione della lana ovina, una filiera che nel tempo ha progressivamente perso valore economico a causa dei mutamenti del mercato e della concorrenza delle fibre sintetiche e delle lane di importazione. La difficoltà di collocare la lana sul mercato comporta per gli allevatori costi di raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento, oltre al fatto che la normativa europea in materia di sottoprodotti di origine animale prevede specifiche condizioni per la gestione e il trattamento della lana.

Favorire recupero e valorizzazione

“Favorire il recupero e la valorizzazione della lana – chiosa l’assessore Beduschi – può contribuire allo sviluppo di filiere di economia circolare in ambito rurale, al benessere animale, alla riduzione degli impatti ambientali e dei costi sostenuti dagli allevatori, contribuendo al mantenimento dell’attività pastorale e del relativo patrimonio di conoscenze, tradizioni e funzioni di cura del territorio”.

Beduschi: grazie a Regione tutelata la storia

Fra gli obiettivi del progetto anche quello rivolto a superare un problema tecnico giuridico. Quello per cui la lana si è trasformata da prodotto identitario storico in rifiuto nocivo. “Un costo per la società che ha vissuto sul suo utilizzo etico dal punto di vista tessile, ma che può guardare a nuovi orizzonti di utilizzo come bioedilizia e utilizzi industriali – commenta l’assessore Beduschi -. Grazie al sostegno di Regione Lombardia abbiamo evitato un insulto alla storia e al buon senso”.