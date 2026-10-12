Risorse sulla Variante delle Motte a Oga in Alta Valtellina

Novità importanti per la viabilità dell’Alta Valtellina. L’assessore regionale agli Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, ha annunciato che le risorse di Regione Lombardia previste per la Tangenzialina di Bormio saranno riallocate sulla Variante delle Motte a Oga, opera fondamentale per migliorare l’assetto viabilistico della zona e in particolare per sgravare il centro di Bormio dal traffico pesante diretto a Livigno.

“Si tratta di un cambio di priorità stabilito in totale accordo col territorio”, ha spiegato l’assessore Sertori nel corso di una conferenza stampa convocata a Milano, a Palazzo Lombardia, per illustrare le ultime decisioni assunte. All’incontro sono intervenuti anche il presidente della Provincia di Sondrio Davide Menegola, il sindaco di Bormio Silvia Cavazzi e, in videocollegamento il sindaco di Livigno Remo Galli e il sindaco di Valdisotto Alessandro Pedrini.

“La Variante delle Motte a Oga – ha proseguito Sertori – è arrivata al progetto esecutivo: completando il quadro economico, con le risorse regionali e un cofinanziamento del Comune di Livigno, l’opera potrà essere appaltata. Con le risorse in campo, oltre alla Variante ad Oga, si potranno realizzare altre due opere interne a Bormio, sempre finalizzate a migliorare la viabilità. Bene la volontà di contribuire finanziariamente da parte del Comune di Livigno, sulla falsariga di quanto già fatto in passato”.

L’assessore Sertori ha sottolineato il metodo adottato, che parte ancora una volta “dall’ascolto del territorio, dalla capacità di fare squadra e di definire le priorità con grande pragmatismo. Fermo restando – ha proseguito Sertori – che il progetto della Tangenzialina di Bormio resterà comunque nella disponibilità del Comune”.

Il sindaco di Bormio Cavazzi ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto: “Per noi è fondamentale affrontare il problema del traffico e questa soluzione va nella direzione giusta. La Tangenzialina di Bormio, per quanto riguarda questa amministrazione, finisce nel cassetto: l’iniziativa era stata avviata da precedenti Giunte e noi l’abbiamo portata avanti. Da una fase di ascolto delle necessità dei cittadini sono emerse però sensibilità diverse: le priorità cambiano, l’aspetto essenziale è intervenire per migliorare la viabilità”.

“Oltre alla Variante delle Motte – ha proseguito il sindaco Cavazzi – si potranno realizzare due rotatorie a Bormio: nella zona del semaforo e in quella del ponte dell’Eden. Il lavoro sinergico tra territorio e Regione Lombardia continua ad essere positivo”.

“L’esito di oggi – ha commentato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi – è il frutto di un costante confronto istituzionale avuto tra Regione e gli enti locali del territorio valtellinese sulla mobilità e la viabilità dell’Alta Valtellina. Inoltre, è stata accolta la recente richiesta della Provincia di Sondrio di attivare un tavolo politico per valutare le priorità e le criticità viarie del territorio così da rivedere i protocolli d’intesa e, di conseguenza, gli interventi sulla mobilità della Provincia di Sondrio, con particolare attenzione verso il nodo di Bormio e Livigno. Il primo incontro preliminare alla convocazione dei successivi tavoli tecnici si terrà il prossimo 23 ottobre, a conferma di quanto Regione Lombardia ascolti le necessità dei territori e della comunità lombarde per dare risposte concrete e condivise”.

Il sindaco di Livigno Galli ha sottolineato l’importanza di “realizzare un’opera già pronta per essere appaltata. Come Comune di Livigno faremo la nostra parte sostenendo la realizzazione di questa infrastruttura fondamentale”.

Il sindaco di Valdisotto Pedrini ha valutato positivamente “il confronto dal quale è scaturita la decisione di rimodulare il finanziamento. La Variante è essenziale per la viabilità”.

Il presidente della Provincia di Sondrio Menegola ha espresso soddisfazione “per il risultato e la volontà di compiere sforzi amministrativi su cui c’è condivisione territoriale. La triangolazione tra Regione, Provincia e territorio funziona”.