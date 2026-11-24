Gli assessori regionali Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) e Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile) hanno presentato le convenzioni tra Ferrovienord e 15 realtà territoriali, tra Questure e Comandi di Polizia locale delle province di Como, Milano, Monza e Brianza e Varese, per aver accesso diretto alle immagini del sistema di videosorveglianza delle stazioni di competenza della società del Gruppo FNM. Le Forze dell’ordine coinvolte sono le Questure di Como, Monza e Varese, e i Comandi di Polizia locale di Canzo, Castano Primo, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Cormano, Cusano Milanino, Locate Varesino, Mariano Comense, Seveso, Vanzaghello-Turbigo, Varedo, Varese.

L’iniziativa, che ha lo scopo di potenziare le attività di vigilanza e controllo negli scali ferroviari, nasce dall’implementazione di un sistema innovativo denominato ‘SVI-WEB’ che consente la distribuzione dei flussi video dell’impianto di videosorveglianza a soggetti terzi. Alla conferenza stampa di presentazione dell’accordo sono intervenuti anche il consigliere delegato di FNM Fulvio Caradonna e il presidente di FN Pier Antonio Rossetti.

Lucente: prosegue il rafforzamento della vigilanza nei trasporti

“Regione Lombardia introduce ogni azione possibile – afferma l’assessore Franco Lucente – per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale del trasporto pubblico. L’iniziativa di Ferrovienord rafforza un impegno totale per rendere sempre più veloci e agili gli interventi delle Forze dell’ordine in caso di atto illegale nelle stazioni e sui treni”.

“Prosegue così il rafforzamento della vigilanza e del controllo – continua Lucente –, grazie anche all’utilizzo di tecnologie innovative. L’auspicio è che tale iniziativa possa allargarsi ulteriormente e coinvolgere sempre più Comuni e Polizie locali della Lombardia”.

La Russa: sicurezza cittadini passa da capacità di contrastare tempestivamente

“La sicurezza dei cittadini – spiega l’assessore Romano La Russa – passa anche dalla capacità di prevenire e contrastare tempestivamente situazioni di pericolo e illegalità. Mettere a disposizione delle Forze dell’ordine le immagini del sistema di videosorveglianza ferroviaria significa dotare chi opera quotidianamente sul territorio di uno strumento tecnologico in più, rendendo più efficaci i controlli e più rapidi gli interventi”.

“Per Regione Lombardia – prosegue La Russa – il tema della sicurezza nelle stazioni ferroviarie e nelle aree limitrofe è una priorità: dal 2023, abbiamo sottoscritto 13 accordi ‘Stazioni Sicure‘, complessivamente abbiamo coinvolto sei province e 72 comuni. Il nostro obiettivo è di estendere questi protocolli”.

Caradonna (FNM): strumenti utili a chi svolge ogni giorno attività di vigilanza

“La sicurezza di chi frequenta le stazioni e di chi ci lavora – dichiara il consigliere delegato di FNM Fulvio Caradonna – è per noi una assoluta priorità. Con questa iniziativa mettiamo la tecnologia al servizio di un rapporto sempre più stretto tra il Gruppo FNM, le Forze dell’Ordine e le amministrazioni locali. Le prime quindici adesioni rappresentano un segnale importante di attenzione da parte dei territori e confidiamo di poter sottoscrivere a breve altri accordi”.

“Vogliamo che le stazioni siano luoghi sempre più sicuri e punti di riferimento per le comunità: mettere a disposizione strumenti utili a chi svolge ogni giorno attività di vigilanza – termina Caradonna – significa contribuire concretamente a questo obiettivo, valorizzando le risorse e le competenze di ciascuno”.

Rossetti (FN): tecnologia per offrire maggiore tutela ai viaggiatori e al personale ferroviario

“Ferrovienord dà un contributo importante per la sicurezza del territorio. Grazie al sistema ‘SVI-WEB’ – sottolinea il presidente di FN Pier Antonio Rossetti –, i nostri apparati di videosorveglianza diventano uno strumento direttamente accessibile alle Questure e ai Comandi di Polizia locale convenzionati, con accessi protetti. È un passo concreto per supportare le attività di controllo nelle stazioni, che sono importantissime e che si affiancano al presidio continuo del Posto Centrale di Vigilanza, alla collaborazione con la Polizia Ferroviaria e al lavoro delle nostre guardie giurate”.

“La tecnologia – conclude Rossetti – è una componente di questo impegno: il suo valore sta nella possibilità di affiancare chi opera sul territorio, per offrire maggiore tutela ai viaggiatori e al personale ferroviario e preservare con efficacia gli spazi delle nostre stazioni”.