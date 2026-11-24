Alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, ha illustrato in Consiglio regionale l’informativa annuale sulle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, facendo il punto sulle misure attivate da Regione Lombardia, sulle risorse investite e sui dati più recenti relativi al fenomeno.

A seguire, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Pirelli, è stata presentata la campagna di promozione, in collaborazione con le Farmacie lombarde, del Signal for Help, il gesto internazionale che consente a una donna in difficoltà di chiedere aiuto con un saluto silenzioso.

All’incontro sono intervenute anche Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, Martina Sassoli, consigliera regionale, e Chiara Marita, content creator impegnata nella sensibilizzazione contro la violenza di genere.

“Dietro ogni numero ci sono storie di donne, di sofferenza, di paura e di abusi, ma anche di grande coraggio e della volontà di ricominciare – ha dichiarato l’assessore Lucchini –. Il 2026 ha segnato un passaggio importante con l’approvazione, lo scorso giugno, del nuovo Piano quadriennale 2026-2029. Il nostro modello non si limita a mettere in sicurezza le donne vittime di violenza: punta ad accompagnarle verso una piena autonomia, offrendo strumenti concreti come una casa, un lavoro, il sostegno psicologico e legale e una rete di servizi capace di non lasciarle sole”.

I NUMERI DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Omicidi e femminicidi – Secondo i dati del Ministero dell’Interno, tra gennaio e settembre 2026 in Italia sono stati registrati 215 omicidi, con 52 vittime donne. Di queste, 43 sono state uccise in ambito familiare o affettivo e 23 dal partner o ex partner. Quindici casi sono stati classificati espressamente come femminicidi ai sensi della nuova normativa entrata in vigore nel dicembre 2025.

In Lombardia, nello stesso periodo, sono stati registrati 27 omicidi volontari, di cui 2 con vittime donne. Uno dei due casi, avvenuto nel Bergamasco, è stato classificato come femminicidio.

Sempre secondo il dossier del Viminale, in Lombardia i reati riconducibili alle fattispecie considerate nell’indagine sono stati 6.481. Tra questi, 3.310 maltrattamenti contro familiari e conviventi e 1.673 atti persecutori, che insieme rappresentano il 76,9% del totale. Le posizioni relative a persone denunciate o arrestate sono state 6.936, di cui 2.183 riferite a presunti autori stranieri, pari al 31,5%.

Le donne prese in carico dai Centri Antiviolenza – I dati ISTAT relativi al 2025 evidenziano che i Centri Antiviolenza lombardi hanno preso in carico 8.818 donne, rispetto alle 6.342 del 2024: un incremento di 2.476 donne, pari a circa il 39%.

Il 66% delle donne accolte ha cittadinanza italiana. Le fasce d’età maggiormente rappresentate sono quelle tra i 35 e i 44 anni, tra i 45 e i 54 anni e tra i 25 e i 34 anni. Il 42,9% ha un’occupazione stabile, mentre il 17,7% è disoccupata. Il 33,4% possiede un diploma di scuola secondaria superiore e il 15,2% una laurea.

Particolare attenzione merita la condizione delle donne con disabilità: tra quelle prese in carico, 514 hanno segnalato una difficoltà intellettiva, 78 una difficoltà motoria e 24 una difficoltà sensoriale.

Le forme di violenza e il livello di rischio – Tra le forme di violenza rilevate prevalgono quella psicologica, pari al 30,7%, e quella fisica, pari al 22,6%; seguono minacce, violenza economica e stalking. Nel 74,4% dei casi l’autore è il partner o l’ex partner. Nel 33,6% delle situazioni la violenza dura da oltre cinque anni e il 12,9% delle donne riferisce di averla subita durante la gravidanza.

Particolarmente significativo il coinvolgimento dei figli: nel 38,8% dei casi hanno assistito alla violenza, mentre nel 9,9% ne sono stati vittime dirette. Il 42,6% delle donne dichiara di temere per la propria vita o per quella dei figli. Tra le donne prese in carico, il 13,3% presenta un livello di rischio alto e il 17,5% medio.

LA RETE ANTIVIOLENZA E LE RISORSE

In Lombardia sono attive 27 reti territoriali antiviolenza, con il coinvolgimento dei Comuni capofila, di 60 Centri Antiviolenza e di 182 Case Rifugio iscritte all’Albo regionale.

Per l’avvio del Programma 2026-2028 sono state programmate risorse per oltre 10,2 milioni di euro: circa 4,1 milioni destinati ai Centri Antiviolenza e oltre 6 milioni alle Case Rifugio. A queste si aggiungeranno 9,6 milioni di euro di provenienza nazionale, in virtù del riparto disposto con decreto del 2 novembre 2026, oltre a ulteriori stanziamenti regionali.

Nel corso del 2026 è proseguita anche l’attuazione della programmazione 2024-2025, alla quale Regione Lombardia ha destinato complessivamente quasi 25 milioni di euro.

LE PRINCIPALI MISURE REGIONALI

Ri-Parto – Lavoro e autonomia – La misura dedicata al reinserimento lavorativo ha consentito di finanziare tutti i 28 progetti ammessi, grazie a una dotazione finanziaria portata a circa 4 milioni di euro. È stato inoltre stanziato un ulteriore milione di euro per la seconda edizione dell’iniziativa.

Una casa per ricominciare – Autonomia abitativa – Con una dotazione complessiva di 3 milioni di euro, la misura ha dato continuità all’esperienza degli alloggi ALER, ampliando il coinvolgimento anche agli enti pubblici, al Terzo settore e agli enti religiosi. Sono già 173 le richieste presentate dalle donne, a conferma dell’importanza di garantire soluzioni abitative sicure a chi intraprende un percorso di uscita dalla violenza.

Vicini ad ogni donna – Protezione delle donne con disabilità – La misura dispone complessivamente di quasi 11 milioni di euro, tra risorse regionali e nazionali. “Proprio nella seduta di Giunta di ieri abbiamo approvato il Protocollo d’intesa, frutto del confronto con i soggetti istituzionali e territoriali – ha evidenziato Lucchini –. Vogliamo rafforzare il raccordo tra rete antiviolenza, servizi sociali, sanitari e sociosanitari, associazioni e ordini professionali, superando le barriere fisiche e culturali che ancora impediscono una piena accessibilità”.

Con te in Lombardia – Il sostegno agli orfani di femminicidio e di crimini domestici – Regione Lombardia ha stanziato 2 milioni di euro, di cui un milione di risorse regionali per il 2027. È stato inoltre quadruplicato il contributo individuale, che passa da 5.000 a 20.000 euro per ciascun orfano. Il sostegno viene inserito in un progetto individuale definito dai servizi sociali, per accompagnare bambini e ragazzi nella costruzione del proprio futuro senza dover attendere la sentenza definitiva.

Sanità e tutela legale – Per la terza edizione di ASSTinRete, il progetto che rafforza l’integrazione tra sistema sanitario e Centri Antiviolenza, sono stati previsti 1,5 milioni di euro. I criteri del nuovo bando sono stati approvati il 9 novembre e la pubblicazione è prevista entro la fine dell’anno.

Nel 2026 è stato inoltre rifinanziato con ulteriori 300.000 euro il Fondo regionale per il gratuito patrocinio, sviluppato in collaborazione con gli Ordini forensi lombardi per intervenire anche nelle situazioni non coperte dalle ordinarie forme di patrocinio a spese dello Stato. È in corso una modifica della normativa regionale per rendere strutturale il Fondo ed estendere la tutela agli orfani di femminicidio e di crimini domestici.

Prosegue anche la collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Lombardia, mentre nel 2026 è stato avviato per la prima volta un percorso di collaborazione con l’Ordine degli Assistenti Sociali, per rafforzare il coordinamento tra servizi sociali, Centri Antiviolenza, Case Rifugio e servizi sociosanitari.

Scuole, università e formazione – Per la quinta edizione del bando rivolto alle università lombarde sono stati stanziati 244.110 euro, finanziando tutti gli 11 progetti presentati da 9 atenei. Sono stati inoltre destinati 490.000 euro al progetto «A scuola contro la violenza sulle donne», realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il triennio 2025/2026-2027/2028.

Per la formazione degli operatori e delle operatrici sono stati stanziati 863.400 euro, ai quali si aggiungeranno 431.700 euro di risorse nazionali. Alle attività di informazione e sensibilizzazione promosse dalle associazioni femminili sono stati destinati 820.949,50 euro, con ulteriori 137.424 euro previsti nel 2027.

PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE: GENERAZIONE RISPETTO E SIGNAL FOR HELP

Nel 2026 è proseguita l’attività di sensibilizzazione regionale con il tour ‘Generazione Rispetto’, che da ottobre ha coinvolto gli atenei lombardi, portando tra gli studenti la Carta degli impegni, elaborata dai giovani delle università, dalle reti antiviolenza e dai giovani amministratori di Anci.

In occasione della Giornata internazionale del 25 novembre, Regione Lombardia promuoverà inoltre un’iniziativa rivolta a circa 800 studenti delle scuole superiori, presso l’Auditorium Testori e la Sala Biagi di Palazzo Lombardia. Le compagnie Teatro Educativo e Oltre un Po’ Pavese proporranno performance teatrali e momenti di confronto, accompagnati dalla presenza di professioniste dell’Ordine degli Psicologi. Al termine è previsto un flash mob in piazza Duca d’Aosta.

La giornata sarà anche l’occasione per presentare la campagna di sensibilizzazione dedicata al Signal for Help, realizzata in collaborazione con Federfarma Lombardia, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza di questo gesto internazionale e valorizzare le farmacie come presìdi di prossimità e luoghi sicuri ai quali potersi rivolgere per chiedere aiuto.

Lucchini: il nostro impegno continua – “Nell’informativa dello scorso anno – ha sottolineato l’assessore Lucchini – avevamo riferito di 16 donne uccise in Lombardia alla data del 25 novembre 2025. La rilevazione richiamata oggi, riferita al periodo gennaio-agosto 2026, ne registra 2, di cui un caso classificato come femminicidio. È un dato che accogliamo con sollievo e doverosa prudenza, senza trionfalismi e senza pensare, neppure per un momento, che il nostro lavoro sia concluso”.

“Anche l’aumento delle donne prese in carico dai Centri Antiviolenza, passate da 6.342 nel 2024 a 8.818 nel 2025 – ha aggiunto l’esponente della Giunta – merita una lettura attenta. Non significa necessariamente che la violenza sia aumentata: può rappresentare anche il segnale di una maggiore consapevolezza, di una più ampia conoscenza dei servizi e del fatto che sempre più donne trovano il coraggio di rompere il silenzio e chiedere aiuto”.

“Finché ci saranno donne costrette a vivere nella paura, il nostro impegno non potrà diminuire. Continueremo a investire nella prevenzione, nella protezione e nell’autonomia, insieme ai Comuni, ai Centri Antiviolenza, alle Case Rifugio e a tutti gli operatori del territorio. Il messaggio “Non sei da sola” – ha concluso Lucchini – non deve restare uno slogan, ma diventare una certezza concreta per ogni donna. Aiutare una donna a uscire dalla violenza significa costruire una comunità più libera, più forte e più giusta”.

Attenzione: video a questo link: https://www.swisstransfer.com/dl/01a20d9b-a9bc-7ee5-82fc-59654fb51583

Contiene immagini di copertura e interviste a:

– Elena Lucchini, assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità;

– Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia. (LNotizie)

pab