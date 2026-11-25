(LNotizie – Napoli, 25 nov) L’impegno di Regione Lombardia a tutela delle donne vittime di violenza, con un focus sull’autonomia abitativa come strumento per costruire percorsi di libertà e protezione. Questo il tema dell’intervento dell’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, al convegno internazionale ‘Il coraggio di essere donna – Storie di parità e nuovi orizzonti lavorativi’ che si è svolto oggi a Napoli, nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo.

L’assessore ha illustrato il lavoro messo in campo in questi anni per garantire una casa alle donne che cercano di uscire dall’incubo: “La violenza contro le donne si combatte – ha sottolineato l’assessore Franco – anche garantendo loro la possibilità concreta di ricominciare. E la prima condizione per poterlo fare è avere un luogo sicuro in cui vivere. La casa non è soltanto un tetto: è protezione, dignità, indipendenza e libertà. Come Regione Lombardia lavoriamo affinché le donne che hanno avuto il coraggio di denunciare e di uscire da situazioni di violenza possano trovare anche le condizioni materiali per costruire un nuovo futuro. Non basta dire a una donna di essere libera: dobbiamo metterla nelle condizioni di esserlo davvero”.

La partecipazione al convegno si inserisce nella giornata di confronto internazionale dedicata alla parità di genere, alla leadership femminile, all’indipendenza economica e alla valorizzazione del ruolo delle donne nella società e nel mondo del lavoro.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Giovani Idee, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, dell’impresa e della società civile, con ospiti provenienti dai territori di Napoli, Bergamo e Varsavia.

“Essere qui oggi, in una giornata così importante e in un contesto di respiro internazionale, è un’occasione per condividere il lavoro della Lombardia – ha evidenziato l’assessore Franco – e ribadire che il contrasto alla violenza di genere richiede responsabilità istituzionale, collaborazione e soprattutto azioni concrete. Le politiche abitative devono essere parte della risposta: perché nessuna donna dovrebbe essere costretta a restare in una situazione di violenza per paura di non avere un posto in cui andare”. (LNotizie)

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