“Esprimo grande soddisfazione per l’annuncio del Governo di estendere anche alle Regioni del Centro-Nord il modello di semplificazione amministrativa della Zes unica. Una proposta che avanzo da tempo, con forza e convinzione, che considero importante per sostenere le nostre imprese, ridurre la burocrazia e favorire nuovi investimenti”.

È il commento del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana alla dichiarazione della presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni che ha anticipato la presentazione di un emendamento al disegno di legge di bilancio in cui è prevista l’estensione alle Regioni del Centro Nord del modello di semplificazione amministrativa e autorizzativa già sperimentato con successo al Sud con la Zes unica.

Fontana: auspico misura affidata agli enti territoriali

“Auspico – ha proseguito Fontana – che l’applicazione di queste misure possa essere affidata agli enti territoriali, a partire dalle Regioni, che conoscono le esigenze e le caratteristiche dei propri territori e sanno individuare dove questi strumenti possono essere davvero efficaci”.

L’appello nel corso dell’assemblea di Assolombarda

Di questo argomento il governatore della Lombardia aveva già fatto ampio riferimento nel corso del suo intervento all’assemblea generale di Assolombarda, il 12 ottobre 2026, al Teatro Dal Verme di Milano, a cui aveva partecipato anche la premier Meloni.

Gli stumenti Zis e Zes per lo sviluppo delle imprese

In particolare, Fontana aveva richiamato il lavoro portato avanti sulle Zone di Innovazione e Sviluppo (Zis), che “possono dare dei risultati molto importanti”, evidenziando come fosse di rilevante importanza l’apertura del Governo alla possibilità di estendere anche alle regioni del Nord le Zone economiche speciali (Zes), strumenti che prevedono agevolazioni e semplificazioni per favorire gli investimenti e lo sviluppo delle imprese.

Zes misura originariamente prevista solo per il Sud

“La presidente Meloni – aveva dichiarato Fontana in quella occasione – per la prima volta ha parlato in maniera diretta dell’opportunità di estendere anche alle regioni del Nord, le Zes, che per noi sono davvero fondamentali. Se ne parlava da tempo e ora si è entrati nel merito della questione”.

Creare le condizioni per fare impresa sul territorio

“Le istituzioni – aveva aggiunto il presidente – non devono spiegare agli imprenditori come fare impresa. Dobbiamo creare le condizioni perché possano farlo nel modo migliore, liberando risorse, energie e capacità di investimento“.

“È un passo importante – ha concluso Fontana – per la competitività del nostro sistema produttivo”.