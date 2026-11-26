“Il grande tema della zootecnia da latte è strettamente connesso alla cerealicoltura. Abbiamo bisogno di produrre di più e di contrastare i cambiamenti climatici, garantendo allo stesso tempo produzioni sane, di qualità, connesse ai territori e ai distretti produttivi. Nel rispetto dei disciplinari delle produzioni Dop. In questo senso abbiamo avuto rassicurazioni sulle risorse messe a disposizione dal Coltiva Italia, che punta anche a sostenere le filiere cerealicole a sostegno della nostra zootecnia”. Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Lombardia, Alessandro Beduschi, intervenendo giovedì 26 novembre al convegno ‘Valore Italia: il latte tra costi e mercati‘, organizzato da Confagricoltura in collaborazione con Ats Val Padana e Cremonafiere, nel primo giorno dell’81ª Fiera internazionale del bovino da latte.

L’innovazione resta la stella polare di un sistema agro-zootecnico all’avanguardia come quello lombardo. “Regione Lombardia – ha precisato Beduschi – è stata la prima sperimentare in campo le Tea (Tecniche di evoluzione assistita), che costituiscono ad oggi l’unica risposta concreta per rispondere agli effetti dei cambiamenti climatici. Situazioni che hanno provocato negli anni una riduzione delle produzioni o una diffusione più ampia di fitopatie. Talvolta anche incompatibili con la destinazione delle produzioni vegetali”.

Ricerca e innovazione sono i pilastri sui quali fondare il futuro del comparto agricolo e zootecnico, ma per l’assessore Beduschi alcune strategie dovranno adattarsi ad uno scenario in evoluzione. “Come Regione Lombardia – ha ammonito Beduschi – dobbiamo continuare a finanziare l’upgrade tecnologico delle imprese zootecniche da latte per continuare ad essere all’avanguardia, ma dobbiamo essere consapevoli che non potremo allargare la stalla lombarda all’infinito. Dovremo accompagnare la crescita per competere a livello europeo anche sul fronte dei costi e dovremo rafforzare gli aspetti legati all’economia circolare per essere sostenibili. In quest’ottica, posso annunciare che nei giorni scorsi abbiamo concluso un auditing con la Commissione Ambiente dell’Ue per equiparare i reflui agli ammendanti. L’anno prossimo potremmo, con ogni probabilità, rivedere il calendario sugli spandimenti dei reflui, che molto pesano sulla vita degli allevatori”.