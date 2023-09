Brescia, Caruso: Regione presente alla prossima edizione di ‘Librixia’

“Regione Lombardia sostiene ‘Librixia’ e lo fa ancor più convintamente in un anno particolare come questo, che vede Brescia Capitale della Cultura insieme a Bergamo. Regione sarà presente in questa importante fiera del libro con un proprio spazio per promuovere il patrimonio culturale lombardo”. Lo dice l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, in merito alla presentazione della decima edizione di ‘Librixia’, fiera del libro che si terrà a Brescia dal 23 settembre al 1 ottobre.

“La Lombardia – commenta Caruso – è la regione italiana dove si concentra circa il 40% della produzione editoriale nazionale. Anche per questo siamo al fianco di appuntamenti come ‘Librixia’ che rappresentano uno straordinario strumento di promozione del libro e della lettura, contribuendo alla crescita culturale della società. In bocca al lupo agli organizzatori e ai partecipanti – conclude Caruso – che ogni anno trasformano Brescia in una vera e propria capitale del libro”.

