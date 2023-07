Finanziati progetti per discariche dismesse nella Bergamasca e nel Pavese

La Giunta regionale ha approvato il finanziamento di programmi ambientali per gestire discariche dismesse e l’attuazione di misure di prevenzione e precauzione connesse alle attività di gestione dei rifiuti nella Bergamasca e nel Pavese.

Nello specifico sono stati stanziati 1,4 milioni di euro per l’incremento del livello di sicurezza sul lungo periodo della discarica cessata gestita dal Consorzio Ats. Si trova nei Comuni di Bottanuco, Filago e Madone (BG). Integrato invece per ulteriori 286.000 euro il finanziamento concesso nel 2022 per la prosecuzione dell’intervento nel Comune di Gambolò (PV) presso il sito dismesso ex Metalplast. Il finanziamento totale per il 2023: 3,6 milioni di euro. Lo ha annunciato l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Giorgio Maione.

Maione: prosegue messa in sicurezza ambientale territorio

“Due progetti importanti: proseguiamo con la messa in sicurezza ambientale e la tutela del territorio lombardo. Si tratta di interventi necessari per i Comuni interessati. L’intervento della Regione è fondamentale per gli enti locali che altrimenti non avrebbero la forza economica per intervenire” ha dichiarato l’assessore. “Vogliamo contribuire a risolvere criticità che si protraggono da tempo”.

Terzi: risorse concrete per una gestione responsabile

“Ringrazio l’assessore Maione – ha commentato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi – per questo finanziamento fondamentale che permette di risolvere una problematica non indifferente per il territorio. Ancora una volta Regione dimostra di contribuire con risorse concrete a una gestione responsabile delle vecchie discariche”.

Consorzio Ats nei Comuni di Bottanuco, Filago e Madone

Il consorzio Ats attualmente gestisce la fase di post-gestione della discarica cessata. Ha usufruito di un finanziamento regionale nel 2013 per i primi interventi di post gestione e ora propone un intervento per incrementare il livello di sicurezza del sito sul lungo periodo mediante la verifica della stabilità delle scarpate, la sistemazione delle recinzioni perimetrali, la sostituzione del serbatoio del percolato esistente, la realizzazione di un impianto di biofiltrazione e combustione del biogas, la revisione degli impianti di sollevamento e stoccaggio del percolato e l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla sommità della discarica.

Comune di Gambolò

È intervenuto presso il sito industriale dismesso ex Metalplast con un progetto di rimozione dei rifiuti abbandonati per il quale ha usufruito di un finanziamento regionale del 2019 (per il 1° lotto) e un finanziamento nel 2022 per il 2° lotto, che è stato ora integrato con un importo mancante nel quadro economico precedentemente finanziato (è previsto anche un futuro 3° lotto); l’intervento riguarda la rimozione e il corretto allontanamento di rifiuti abbandonati.