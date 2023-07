Nuovo ponte della Becca, Lucchini: bene ok a progetto di fattibilità 

Via libera al progetto di fattibilità tecnico economico e allo sviluppo delle fasi successive del nuovo Ponte della Becca. “L’ok del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici al progetto di fattibilità del nuovo Ponte della Becca, promosso dalla Provincia di Pavia è un’ottima notizia. Lo è per il nostro territorio e per l’intera area padana. Si tratta di un’opera infrastrutturale strategica, attesa da cittadini e operatori economici”. Lo dichiara in una nota l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Elena Lucchini.

Si accelera su progetto

“Nella scorsa legislatura, in qualità di capogruppo Lega della Commissione Lavori Pubblici – ricorda Lucchini – ho infatti costantemente sostenuto il percorso dell’opera. E, grazie a questo passaggio fondamentale, imprimiamo un’accelerazione alla realizzazione del progetto”.

“È un’opera – commenta Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche – strategica e prioritaria da sempre per Regione Lombardia. Mi preme infatti ricordare che Regione ha stanziato oltre 11 milioni per le opere di riqualificazione dell’attuale Ponte della Becca. Oltre ad aver svolto, inoltre, un fondamentale ruolo di coordinamento tra Anas, Provincia di Pavia ed enti territoriali coinvolti”.

Bene opera ministero

“Nell’esprimere il mio appezzamento per il risultato – conclude Lucchini – intendo ringraziare il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per l’impegno e l’attenzione riservate alle esigenze della provincia di Pavia e della nostra regione”.