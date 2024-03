L’impegno di Regione Lombardia per l’ospedale di Merate

L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha incontrato i dipendenti dell’ospedale di Merate e i sindaci del meratese per discutere del futuro del presidio ospedaliero. All’incontro erano presenti, tra gli altri, il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza; Michele Brait, direttore generale ATS Brianza; Alberto Ambrosio, direttore vicario DG Welfare Regione e Marco Trivelli direttore generale Asst Lecco.

“Regione Lombardia – ha detto l’assessore – è impegnata a rilanciare l’ospedale di Merate, che ritengo di primo livello, e potenziare i suoi servizi”.

Punto nascita, garantito alle donne in gravidanza percorso massima sicurezza

Lo scorso 11 marzo è stata sospesa l’attività del punto nascita dell’ospedale di Merate e sarà garantita in ogni caso l’assistenza a tutte le donne in gravidanza per un percorso in massima sicurezza. Per 8 settimane è previsto il mantenimento dell’organizzazione ordinaria dell’assistenza al parto h24 per le donne in autopresentazione clinicamente non trasferibili all’ospedale Manzoni di Lecco. L’11 maggio prossimo, contestualmente alla sospensione definitiva del punto nascita di Merate, sarà potenziata l’area della donna e del bambino del nosocomio meratese e rafforzato il punto nascita di Lecco.

Consultori

Sarà inoltre potenziata l’attività dei consultori di Merate, aperto da lunedì a sabato, e del consultorio di Casatenovo, aperto da lunedì al venerdì.

Gli investimenti di Regione Lombardia all’ospedale di Merate

Nel corso della riunione è stata annunciata la realizzazione a Merate dell’home visiting ostetrico e del centro per le cure palliative pediatriche. Sarà ampliata l’offerta chirurgica e urologica, e ulteriormente sviluppata l’orto geriatria e la medicina preoperatoria. Da Regione Lombardia anche ulteriori risorse anche per l’acquisto di nuove apparecchiature tecnologiche per la radiologia. E in programma la trasformazione Centro Dialisi Infermieristico in un vero e proprio Centro Dialisi che prevede l’assistenza di medici.

Bertolaso: Merate tornerà ad essere punto di riferimento del territorio

“I cittadini del meratese hanno diritto a un ospedale efficiente e sicuro. Con il nostro impegno e con la collaborazione di tutti, il presidio ospedaliero di Merate tornerà a essere un punto di riferimento per la salute del territorio” ha concluso l’assessore Bertolaso.

Sottosegretario Piazza: presenza assessore conferma impegno Regione

“La presenza di oggi dell’assessore Bertolaso, che ringrazio – ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza – è stata la conferma di un impegno in prima linea dell’assessore e della struttura della DG Welfare sul presidio di Merate al fianco della nuova direzione strategica guidata da Marco Trivelli. Impegno che si concretizzerà da subito con ulteriori investimenti. Come ho sempre detto e come è stato ribadito dall’assessore Bertolaso non c’è nessuna intenzione da parte di Regione di una riduzione del ruolo del Mandic come ospedale di primo livello. Un presidio ospedaliero che sta cercando di affrontare le stesse criticità che riguardano tutto il sistema sanitario regionale”.

Competenze e professionalità all’ospedale di Merate

“L’ospedale di Merate, come confermato dalla relazione della Direzione strategica, è dotato di competenze altamente qualificate che lo identificano chiaramente come un presidio indipendente. Ed ha la fortuna di avere dalla sua anche un grande senso di appartenenza dei professionisti che ci lavorano”.

Stanziati 500.000 euro per la radiologia

“Nei prossimi mesi – ha concluso Piazza – continuerò a raccordarmi con Trivelli e con l’assessore Bertolaso per proseguire in questo lavoro garantendo anche degli importanti investimenti in apparecchiature mediche tecnologiche che faciliteranno il lavoro quotidiano nel presidio del Mandic come, ad esempio, con lo stanziamento di 500.000 euro per il reparto di radiologia”.