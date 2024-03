Al Museo Poldi Pezzoli in mostra un capolavoro di Piero della Francesca

Presentata questa mattina a Milano la mostra ‘Piero della Francesca. Il polittico agostiniano riunito’. L’esposizione, visitabile dal 20 marzo al 24 giugno, è allestita al Museo Poldi Pezzoli. All’evento ha partecipato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

“Questo evento, patrocinato dalla Regione – ha dichiarato l’assessore Caruso – è un’occasione unica per ammirare per la prima volta nella storia, dopo 555 anni dalla sua realizzazione, questo capolavoro rinascimentale di Piero della Francesca. Un’opera smembrata dopo appena un secolo dalla sua realizzazione che, grazie alla collaborazione con i grandi musei proprietari dei pannelli superstiti, sbarca in Lombardia per essere ammirata da visitatori e appassionati”.

Assessore Caruso: Milano e la Lombardia centro artistico di livello internazionale

“Un’opportunità importante per tutti gli amanti dell’arte – ha aggiunto il presidente Attilio Fontana – che potranno ammirare una testimonianza artistica di assoluto livello. Un fiore all’occhiello per la Lombardia e in particolare per il Museo Poldi Pezzoli”.

Le otto tavole del polittico, risalenti al 1469, provengono dalla Frick Collection di New York (San Giovanni Evangelista, La Crocifissione, Santa Monica e San Leonardo), dal Museu Nacional de Arte Antiga di Lisbona (Sant’Agostino), dalla National Gallery di Londra (San Michele Arcangelo) e dalla National Gallery of Art di Washington (Sant’Apollonia). L’opera è stata dipinta per l’altare maggiore della chiesa degli agostiniani a Borgo San Sepolcro (Arezzo). La pala fu smembrata e dispersa alla fine del XVI secolo. Oggi ciò che resta dell’opera, ovvero otto pannelli (la tavola centrale e gran parte della predella non sono state finora rintracciate), si trova in alcuni musei d’Europa e degli Stati Uniti, oltre che al ‘Poldi Pezzoli’, proprietario del pannello raffigurante San Nicola da Tolentino, uno dei quattro santi che appartenevano alla parte centrale del polittico.

Al Museo Poldi Pezzoli Piero della Francesca Il polittico agostiniano riunito visibile dal 20 marzo al 24 giugno

La mostra, ideata da Alessandro Quarto, direttore del Museo Poldi Pezzoli, è a cura di Machtelt Bruggen Israels e Nathaniel Silver. “Si tratta – ha sottolineato l’assessore Caruso – di un’operazione culturale che permette di apprezzare in maniera completa l’opera pierfrancescana. Milano e, più in generale, la Lombardia si confermano un centro artistico di livello internazionale e questo evento è un grande omaggio ad uno dei più grandi interpreti dell’arte italiana nel mondo”.