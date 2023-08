A #Livigno l’inverno si respira anche in estate!

Il 24 agosto atleti ed amatori si sfideranno in gare di sci nordico su un percorso di 1 km completamente innevato nelle vie del centro. La manifestazione è sostenuta da Regione Lombardia con un contributo.

Scopri il programma della gara internazionale di “1K SHOT” e della “Gara da li contrada” in costumi tradizionali👉link in bio!

@livigno