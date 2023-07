Dal 1° maggio 2024, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque entro il 30 giugno 2025, i cittadini lombardi in possesso di un abbonamento annuale per il trasporto pubblico locale o regionale, potranno beneficiare di un voucher per l’utilizzo di servizi di sharing (monopattini, biciclette, scooter e auto preferibilmente elettrici) effettuati dagli operatori che si convenzioneranno con l’Azienda di trasporto che ha rilasciato l’abbonamento.

👉 Per maggiori informazioni visita la nostra pagina Facebook

#lnews #lombardianotizie #regionelombardia #lombardia #sharingmobiliy #trasporti #voucher