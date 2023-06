Hai mai sentito parlare del Contado del Seprio? È un territorio che si trova tra la provincia di Como e quella di Varese: l’itinerario che ti suggeriamo per visitarlo attraversa aree archeologiche, monasteri e monumenti inseriti dal 2011 tra i siti UNESCO, e comprende numerose testimonianze di epoca longobarda. Storicamente nacque attorno alla città romana di Castelseprio, per estendersi durante il IX-X secolo fino al Canton Ticino. L’avvento di Federico Barbarossa segnò il ridimensionamento del Contado e l’annessione alla Signoria di Milano.

Per seguire il percorso in bicicletta, parti dalla stazione di Como: toccherai San Fermo della Battaglia, Montano, Casarico, Olgiate Comasco e il bellissimo Parco della Pineta di Appiano Gentile: da lì il percorso prosegue verso il Monastero di Torba, Castelseprio, Cairate e infine Busto Arsizio. Pronto a salire in sella?

