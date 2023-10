In occasione del World Opera Day, il 20 ottobre al 39° piano – Belvedere di Palazzo Lombardia sono in programma due appuntamenti a ingresso gratuito con prenotazione, destinati alle famiglie e agli appassionati d’opera:

📌Alle 20.30 Concerto d’opera con una selezione di arie tratte dai titoli coprodotti dai Teatri del Circuito di @operalombardia

📌Allle 17.30 laboratorio per bambini “Cantiamo Turandot”, un’anteprima dei progetti di @operaeducation_aslico per l’anno 2023/24.

