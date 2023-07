Le piccole valli della bergamasca sono una meta ideale per alcuni giorni di relax, all’aria aperta, anche in estate. In Val Sanguigno l’esperienza di viaggio è davvero suggestiva visto si tratta dell’oasi verde a più alta biodiversità del Parco delle Orobie Bergamasche, con un torrente che forma piccole piscine trasparenti di colore verde e azzurro. Puoi arrivare in auto fino a Valgoglio (929 m) e lì iniziare un itinerario che ti condurrà al Rifugio Gianpace (1331 m). La Val Sedornia è lo scenario ideale per avvicinarsi alla montagna visitando uno dei laghi alpini più affascinanti della zona: il lago Spigorel. Puoi partire in località Tezzi Alti (969 m): da lì trovi varie occasioni di salita a piedi o in MTB. Se cerchi un percorso più impegnativo puoi spingerti fino al Monte Barbarossa superando i 1800 m di quota. La Val Vertova infine si propone come uno dei luoghi meno noti e per questo ancora più ricchi di fascino e mistero. Ti suggeriamo di visitarla per goderti un vero relax, immerso nella natura, tra cascate, ruscelli, piscine naturali lungo il corso azzurro del Torrente Vertova.

