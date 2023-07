Per un’avventura all’aria aperta sospesi nel vuoto non serve andare lontano!

La Lombardia offre ben 4 ponti tibetani da cui ammirare la natura in tutta sicurezza. Sapevi che il più alto d’Europa è in Valtellina? Si chiama “Ponte nel Cielo” e raggiunge l’altezza di 140 metri!

👉 Scoprili tutti sulla nostra pagina Facebook

#lnews #lombardianotizie #regionelombardia #lombardia #pontitibetani #turismo #natura #emozioni @in_lombardia