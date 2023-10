‘Un ospedale per amico’, la grande festa dei bambini, organizzata dall’ospedale Buzzi di Milano, si svolgerà sabato 7 ottobre dalle ore 10, in piazza Città di Lombardia.

Sarà un’edizione speciale perché coincide con il ventesimo anniversario dell’iniziativa.

L’evento, organizzato in collaborazione con Regione Lombardia, prevede giochi, incontri, laboratori e spettacoli.

👉 https://www.lombardianotizie.online/milano-un-ospedale-per-amico-in-regione-festa-dei-bambini-del-buzzi/

#lombardianotizieonline