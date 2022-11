Tecnologia e modernizzazione nei progetti vincitori del bando Innovamusei

Premiazione dei 16 progetti vincitori del bando regionale ‘InnovaMusei’ per complessivi 2.100.000 euro e presentazione dei 10 nuovi musei riconosciuti da Regione Lombardia dal 2020 al 2022 che entrano a far parte della rete museale regionale.

Questi i due momenti principali dell’evento ‘InnovaLo! Musei ed ecomusei lombardi tra qualità e innovazione’ che si è svolto a Palazzo Lombardia.

Assessore Galli: progetti di alto contenuto tecnologico e nuove opportunità occupazionali

“I 16 progetti vincitori del bando regionale – ha dichiarato l’assessore regionale all’Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli – InnovaMusei si caratterizzano per l’alto contenuto tecnologico e la possibilità di fruire in modo innovativo le strutture museali. Progetti che hanno dato vita a nuove opportunità occupazionali nei luoghi e negli istituti della cultura distribuiti sui territori. Un momento di incontro, quello odierno, che ho voluto fortemente per fare squadra e stimolare un confronto con i musei riconosciuti da Regione Lombardia e altre realtà culturali del territorio, con il coinvolgimento delle Imprese Culturali e Creative (ICC)”.

“In questi anni di crisi – ha aggiunto Galli – abbiamo sostenuto e valorizzato le istituzioni museali ed ecomuseali riconosciute dalla Regione e le ICC, che rappresentano una realtà significativa. Una ICC su tre è nella nostra Regione. Si tratta di realtà giovani e dinamiche, proiettate verso il futuro. Lo abbiamo fatto con bandi specifici investendo nelle innovazioni tecnologiche. La sinergia tra pubblico e privato è risultata molto determinante”.

La misura è stata sostenuta da Regione Lombardia in collaborazione con Unioncamere Lombardia, Fondazione Cariplo e Cariplo Factory.

I 10 musei entrati a far parte della rete regionale museale

MILANO

Fondazione Pirelli HangarBicocca Spazio per l’arte contemporanea

Milano

Galleria d’Arte Moderna

Milano

ADI Design Museum – Compasso d’Oro

Milano

Raccolte dell’Ospedale Maggiore di Milano

Milano

BRESCIA

Casa Museo “Paolo e Carolina Zani”

Cellatica

Museo della Mille Miglia Città di Brescia

Brescia

COMO

Museo Civico

Erba

LECCO

Civico Museo della Seta “Abegg”

Garlate (LC)

Museo delle Grigne

Esino Lario (LC)

Casa Museo Villa Monastero

Varenna (LC)

I 16 progetti vincitori del bando regionale Innovamusei

La visione di Leonardo

Musei coinvolti: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci Milano

I AM SO – Interactive Advanced Museum of Sondrio

Musei coinvolti: Museo MVSA (Museo Valtellinese di Storia e Arte) di Sondrio.

Aerariumchain

Musei coinvolti: Museo Diocesano Francesco Gonzaga Mantova e il Palazzo Ducale di Mantova

Il Castello di Brescia e il sistema archeologico di Brescia Musei

Musei coinvolti: Fondazione Brescia Musei

PinAndPlay

Musei coinvolti: Museo del Tesoro del Duomo (PV), Parco museo Volandia (VA),

Ecomusei di Valtorta (BG), Ecomuseo centro storico – Borgo Rurale di Ornica (BG), Ecomuseo Val Taleggio (BG).

Viaggio digitale nella Montenapoleone di ieri e di oggi

Musei coinvolti: Museo Bagatti Valsecchi Milano

MACA | Media Archive for Contemporary Art

Musei coinvolti: MA*GA di Gallarate, Fondazione Paolo VI Concesio (BS)

Volandia vr Experience

Musei coinvolti: Parco museo Volandia (VA)

Artech

Musei coinvolti: Musei civici di Busto Arsizio, MUSIL di Brescia, Museo Castiglioni di

Varese, Parco museo Volandia, MA*GA di Gallarate

NonSiButtaViaNiente

Musei coinvolti: Triennale di Milano

EMMA (Electronic Museum Management Analytics) – Naturalia

Musei coinvolti§: Museo Cambonino (CR), Museo di Storia Naturale (CR)

Villa Carlotta: vita in villa

Musei coinvolti: Villa Carlotta Tremezzina (CO)

Ripensarte

Musei coinvolti: Museo Archeologico di Bergamo

Museum’ new generations

Musei coinvolti: Civico Museo Archeologico e diffuso di Angera (VA), Musei Civici “L. Barni” di Vigevano (PV), Chiesa Cattedrale – Museo del Tesoro del Duomo Vigevano (PV)

Emma Herbarium

Musei coinvolti: Orto Botanico Città Studi Milano, Orto Botanico di Brera Milano

You Are Darwin

Musei coinvolti: Sistema Museale d’Ateneo dell’Università di Pavia.