“I vandali che hanno imbrattato i muri del PalaSpirà a Spirano con le scritte No Vax sono dei vigliacchi senza memoria e senza dignità”. Così l’assessore regionale Paolo Franco, che si è recato personalmente a Spirano questo pomeriggio.

“Loro non c’erano quando la nostra gente moriva. Non c’erano quando io, la Associazione OroBg e tanti cittadini, armati di caparbietà e desiderio di aiutare il prossimo, giravamo la provincia a consegnare mascherine e fare quanto in nostro potere. Non c’erano quando gli Alpini tiravano su un ospedale con il loro lavoro e il loro coraggio. Per i vili c’è solo condanna e disprezzo”.

“La mia solidarietà va a Spirano, che purtroppo è solo l’ultimo di una lunga serie di Comuni della Bergamasca, tra cui Treviglio e Pontirolo, vandalizzati dai No Vax. La mia presenza qui oggi vuole essere testimonianza di vicinanza e condanna: non saranno certo questi piccoli personaggi a intimidirci”.