Sport e giovani, Magoni: 427.000 euro in più, sostegno a tutti i progetti

Via libera dalla Giunta regionale a un incremento di 427.126 euro a favore dell’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Sport e Salute per l’attuazione del progetto ‘Sport e Giovani: crescere insieme“, approvato l’8 agosto 2023.

L’iniziativa è finalizzata alla promozione del protagonismo giovanile all’interno di luoghi di aggregazione, negli spazi a disposizione dei ragazzi e nelle strutture sportive in Lombardia.

Incremento per altri progetti su sport e giovani

L’accordo aveva previsto un impegno iniziale di spesa da parte di Regione Lombardia pari a 1.200.000 euro a sostegno di progetti formativi. Ventisei quelli valutati idonei e ammessi al finanziamento da Sport e Salute; per altri 11 progetti, invece, valutati idonei e, inizialmente, non ammessi a finanziamento per esaurimento delle risorse, è stato assicurato il sostegno con l’aumento di copertura finanziaria pari a 427.126 euro approvato dalla Giunta regionale, per un totale di 1.627.126 euro.

“Un incremento importante – ha sottolineato Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani – che testimonia l’attenzione di Regione Lombardia a favore di quelle realtà capaci di creare dei progetti formativi per i nostri giovani. Un percorso di sostegno che ho fortemente voluto, che copre l’intero territorio lombardo e premia chi riesce a creare nuove opportunità per i nostri ragazzi”.

Regione sempre dalla parte dei giovani

“Sono certa che i nostri giovani collaboreranno con diverse professionalità e avranno l’opportunità di crescere. Le nuove generazioni hanno, infatti, necessità di spazi per poter esprimere il loro potenziale; perciò, abbiamo deciso di credere e investire su ‘Sport e Giovani: crescere insieme’. L’incremento di oltre 420.000 euro conferma l’efficacia del progetto. Regione Lombardia è e sarà sempre dalla parte dei giovani”.