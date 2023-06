Taxi Milano, assessore Lucente: Regione disponibile al confronto

“Regione Lombardia è disponibile a dar vita ad un tavolo di confronto con il Comune di Milano, le associazioni di categoria e gli enti preposti per analizzare le criticità e trovare soluzioni condivise in merito alla questione taxi”. Così Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, interviene in merito alla richiesta del Comune di Milano di aumento delle licenze per i taxi.

Le problematiche

“Comprendo le problematiche evidenziate dal sindaco Sala. Esistono soluzioni alternative – aggiunge Lucente – da perseguire con maggior decisione. Come, a esempio, estendere la doppia guida ad una persona di fiducia dei taxisti, oltre che ad un famigliare”.

Le tematiche in campo

“Di tematiche come la valorizzazione delle risorse già in organico, la razionalizzazione degli orari del servizio, di una miglior gestione del personale e di altre soluzioni se ne può parlare, insieme agli attori principali, vale a dire i taxisti” conclude l’assessore Lucente.