“Siamo consapevoli delle criticità che stanno vivendo i trasporti pubblici locali, specialmente quello su gomma. Proprio per questo, sono convinto che sia necessario modificare la legge regionale 6/2012 che disciplina il settore. Solo così potremo avere una rimodulazione adeguata del servizio alle esigenze odierne, con una programmazione mirata alle specificità dei singoli territori e dei viaggiatori”.

Lo ha detto Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, intervenuto in Consiglio regionale in sul tema delle Agenzie di bacino del Tpl.

Trasporti, modifica a legge settore porterebbe benefici a tutti

“Attualmente Regione Lombardia – ha proseguito Lucente – ha un ruolo marginale nelle Agenzie, con una partecipazione pari al 10%; eppure investe notevoli risorse economiche per il buon funzionamento del servizio. La modifica della legge regionale porterebbe benefici per tutti, con una gestione più ragionata dei finanziamenti e un maggior peso specifico della Regione. Nei prossimi mesi il nostro obiettivo è far sì che il Tpl sia regolare ed efficiente in tutti i territori, garantendo i servizi per studenti e lavoratori. Il mio impegno è reperire le risorse necessarie, grazie anche alla collaborazione del Governo e al ricorso al Fondo Nazionale dei Trasporti. Alla luce di queste difficoltà, è ormai indifferibile la modifica della legge regionale 6/2012 che disciplina il settore trasporti”.