La Cappella di Villa Suardi ‘compie’ 500 anni, gli eventi per festeggiarla

Due mostre per celebrare i 500 anni dalla realizzazione della Cappella di Villa Suardi ad opera di Lorenzo Lotto. Le iniziative sono state presentate questa mattina in conferenza stampa a Palazzo Pirelli dall’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, insieme al sindaco di Trescore Balneario Danny Benedetti e al consigliere regionale Michele Schiavi.

Le esposizioni verranno inaugurate l’8 aprile a Trescore Balneario.

Assessore Caruso: opera di uno dei massimi esponenti del Rinascimento italiano

“Con questi eventi, patrocinati da Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore Caruso – celebriamo l’opera di uno dei massimi esponenti del Rinascimento italiano che nella nostra regione, e in particolare a Bergamo, ha trovato la sua seconda patria artistica. La Lombardia ha saputo accogliere e preservare le opere di Lorenzo Lotto, custodendole come tesori preziosi. Il ciclo di affreschi della Cappella Suardi ancora oggi, cinque secoli dopo la sua realizzazione, continua a incantare e a ispirare per la sua bellezza e la freschezza dei toni e dei colori. Questa chiesetta è un gioiello d’arte, un’opera unica che rappresenta un patrimonio inestimabile e un capolavoro assolutamente da ammirare”.

500 anni della Cappella di Villa Suardi: due mostre gratuite in programma dall’8 aprile all’8 dicembre

La cappella è dedicata a Santa Barbara e Santa Brigida, protagoniste del ciclo di affreschi: della prima Lotto racconta, sulla parete sinistra, la tragica morte ad opera del padre per essersi opposta a un matrimonio obbligato; sulla parte destra invece le vicende della seconda, protettrice degli agricoltori e della vita nei campi. Il soffitto invece è affrescato con un finto pergolato su sfondo azzurro, con l’utilizzo delle reali travi lignee della copertura, tra le quali si susseguono dei putti intenti a vendemmiare, tra decorazioni e richiami a passi biblici e della liturgia legati ai temi del vino e della vigna.

Il ricco calendario di iniziative, che si susseguiranno lungo tutto il 2024, si apre con due mostre, propedeutiche alla conoscenza dell’artista, che accompagneranno la visita alla Cappella Suardi e saranno aperte dall’8 aprile sino all’8 dicembre, con ingresso gratuito.

500 anni della Cappella di Villa Suardi, prevista anche mostra multimediale

Una mostra multimediale, ‘The gaze of the renaissance – Lo sguardo del Rinascimento’, allestita in un negozio sfitto del centro di Trescore Balneario, presenterà al pubblico una nuova produzione video dedicata al ciclo di affreschi di Villa Suardi. L’esposizione sarà inoltre arricchita da una sezione dedicata allo studio del volto dell’artista realizzato dalla Polizia scientifica nel 2023, in occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura, che, partendo dall’analisi dei due autoritratti, quello presente nella Cappella Suardi e quello individuato nelle tarsie del coro di Santa Maria Maggiore a Bergamo, ha portato ad una riproduzione in stampa 3d dell’identikit di Lotto. A spiegare e illustrare le diverse fasi del lavoro che ha portato a questo straordinario risultato, sarà un video che darà voce a tutti gli attori coinvolti in questo progetto.

La seconda mostra, ideata da Fernando Noris in collaborazione con la Fondazione Museo Bernareggi e la Parrocchia di Trescore Balneario, sarà invece allestita nella piccola chiesa della Madonna Lourdes. In questa sede sarà possibile vedere le riproduzioni fedeli dei più celebri capolavori realizzati da Lorenzo Lotto nella Terra Bergamasca e di proprietà della Diocesi di Bergamo.

Oltre alle due mostre si segnala poi l’opportunità di visitare la Cappella ancora oggi di proprietà della famiglia Suardi e gestita dalla Pro Loco di Trescore Balneario, aperta fino a novembre. L’ingresso è soggetto a limitazioni e prenotazione obbligatoria.