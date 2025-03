Al Museo Poldi Pezzoli la mostra dedicata ad Andrea Solario

“Con questa mostra celebriamo un grande maestro lombardo del Rinascimento che, pur godendo in passato di altissima fama, era oggi ingiustamente poco conosciuto al grande pubblico. E’ un modo per restituire alla nostra regione un patrimonio che le appartiene e per rilanciarlo nel contesto internazionale, in una rete di scambi tra istituzioni culturali che valorizza il nostro territorio. Ringrazio il Museo Poldi Pezzoli per aver restituito a questo artista il posto che merita facendo riscoprire un importante tassello della nostra identità culturale”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della mostra ‘La seduzione del colore. Andrea Solario e il Rinascimento tra Italia e Francia’, che aprirà al pubblico dal 26 marzo al 30 giugno, al Museo Poldi Pezzoli di Milano.

Mostra su Andrea Solario al Museo Poldi Pezzoli realizzata con il sostegno di Regione Lombardia

Si tratta della prima esposizione monografica dedicata ad Andrea Solario, pittore milanese del pieno Rinascimento, legato alla corte sforzesca e profondamente influenzato da Leonardo Da Vinci. La mostra, sostenuta da Regione Lombardia, presenta 24 capolavori del maestro, con prestiti eccezionali da musei internazionali – tra cui il Louvre di Parigi, la National Gallery di Londra e il Kunsthistorisches di Vienna – e da importanti collezioni italiane come la Pinacoteca di Brera, le Gallerie degli Uffizi, il Castello Sforzesco e l’Ambrosiana. Tra le opere più attese, la celebre ‘Madonna del cuscino verde’, proveniente dal Louvre, restaurata per l’occasione e mai uscita prima dalla Francia. In mostra anche 5 disegni e numerosi ritratti. Arricchisce il percorso espositivo un’installazione multimediale firmata da Robert Wilson, che mette in dialogo tradizione e innovazione.

Oltre alla mostra, sono previste attività didattiche gratuite per le scuole, visite guidate per i pubblici fragili, laboratori artigianali con la Scuola Orafa Ambrosiana e aperture serali straordinarie ogni mercoledì.

L’iniziativa è realizzata con il contributo e il patrocinio di Regione Lombardia, il sostegno di Fondazione Cariplo e altri partner pubblici e privati.