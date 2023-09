Casa Atellani e Vigna di Leonardo, Caruso: auspico che restino visitabili

“Mi auguro che Casa degli Atellani e la Vigna di Leonardo da Vinci restino visitabili anche dopo il 30 settembre. Mi appello alla proprietà affinchè si trovi un modo per mantenere fruibile al pubblico la dimora vinciana, un simbolo di Milano e patrimonio culturale della Lombardia e dell’Italia”.

Lo dice l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, in merito alla notizia sull’impossibilità di accedere al Museo di Casa degli Atellani dopo il 30 settembre.

“La dimora è privata. Ma è auspicabile – prosegue l’assessore Caruso – trovare una soluzione per continuare a garantire l’accessibilità al sito. Magari prevedendo un calendario con specifiche giornate o orari dedicati agli ingressi di turisti e visitatori”.

“Da questo punto di vista – afferma Caruso – mi rendo disponibile per un confronto con la proprietà. Come Regione Lombardia abbiamo intenzione di agevolare la nascita di un ‘Circuito Vinciano’ che non potrebbe prescindere da un luogo così significativo per la storia e la cultura italiana”.

doz