L’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, ha effettuato, venerdì 7 febbraio, un sopralluogo al caseggiato Aler di Foresto Sparso (BG) per verificare la situazione. Presente anche il presidente di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio, Corrado Zambelli.

Le opere manutentive

“Ho risposto prontamente all’invito del vicesindaco Riccardo Gafforelli – ha detto l’assessore Franco – per fare il punto sullo stato dell’arte degli 8 appartamenti Aler e valutare le azioni da mettere in campo. Occorre effettuare alcune opere manutentive, dalle guaine all’illuminazione dei garage: ho chiesto di attivare rapidamente le procedure finalizzate alla risoluzione dei problemi, e il presidente di Aler ha preso un preciso impegno in questo senso. Si tratta di uno stabile di circa 20 anni ma su cui, finora, non erano state approntate le necessarie attività di manutenzione”.

Lo spirito della ‘Missione Lombardia’

Il sopralluogo rientra a pieno titolo nello spirito della ‘Missione Lombardia’, il piano per il rilancio delle politiche abitative regionali: “La presenza sul territorio – ha proseguito l’assessore Franco – è fondamentale per far sentire ai cittadini e agli amministratori locali la vicinanza concreta della Regione. Attuare la ‘Missione Lombardia’ significa anche prestare la massima attenzione a una serie di opere manutentive che fanno la differenza e sono essenziali per la qualità della vita dei residenti. Andiamo avanti lavorando con pragmatismo bergamasco e lombardo per migliorare le nostre comunità”.