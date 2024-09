Ospedali lombardi ai primi posti delle classifiche internazionali Newsweek

Sono 8, tra i 21 italiani presenti, gli ospedali lombardi che si sono classificati tra le 350 strutture sanitarie mondiali ‘Smart’, per l’implementazione di nuove tecnologie mediche, nella classifica della rivista Newsweek che ha pubblicato il ranking 2025 in collaborazione con Statista, piattaforma di data intelligence globale. Al primo posto, tra gli italiani, l’Humanitas di Rozzano (54esimo a livello mondiale), e a seguire l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma (62esimo) e poi un’altra struttura lombarda, l’Ospedale San Raffaele di Milano (64esimo).

Gli 8 ospedali lombardi presenti nella classifica ‘Smart’

54 Istituto Clinico Humanitas – Rozzano

64 Ospedale San Raffaele – Milano

88 IEO – Istituto Europeo di Oncologia – Milano

101-350 Centro Cardiologico Monzino – Milano

101-350 Poliambulanza Istituto Ospedaliero – Brescia

101-350 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano (eccellenza per la robotica)

101-350 Istituto Nazionale dei Tumori – Milano

101-350 Ospedale Papa Giovanni XXIII – Bergamo

In 11 specialità su 12, ai primi tre posti è presente, tra gli italiani, almeno un ospedale lombardo

Nella seconda graduatoria di Newsweek, sono state valutate le strutture ospedaliere in 12 aree mediche chiave: cardiologia, cardiochirurgia, endocrinologia, gastroenterologia, neurologia, neurochirurgia, pediatria, pneumologia, ostetricia e ginecologia, oncologia, ortopedia e urologia. Tra queste, in 11 specialità su 12, ai primi tre posti è presente, tra gli italiani, almeno un ospedale lombardo. Il ranking di Newsweek si basa su una rigorosa analisi di dati e sondaggi condotti tra migliaia di professionisti della salute e pazienti, offrendo un panorama aggiornato sull’eccellenza medica globale.

“Siamo soddisfatti dei risultati della ricerca pubblicata dalla prestigiosa classifica internazionale di Newsweek – ha detto l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – che riconosce agli ospedali lombardi alta qualità nelle cure nelle varie specialità. Gli unici veri giudici che però possono esprimere giudizi sulle strutture lombarde sono i nostri cittadini che ne usufruiscono. In queste classifiche vediamo fianco a fianco ospedali pubblici e privati e le strutture sanitarie vengono considerate nella loro complessità, proprio come accade tutti i giorni nel contesto regionale dove ognuna svolge un ruolo specifico e complementare garantendo un gioco di squadra efficiente e affiatato. I risultati delle classifiche di Newsweek sono una testimonianza del grande impegno e della dedizione dei nostri professionisti sanitari che ogni giorno mettono al servizio dei cittadini competenze di altissimo livello. Voglio ringraziare perciò tutti gli operatori della salute che contribuiscono a questo successo, rendendo la nostra regione un punto di riferimento per l’eccellenza medica. In Lombardia, la sanità rappresenta un pilastro fondamentale e questi riconoscimenti rafforzano ulteriormente la nostra leadership nei settori chiave come la cardiologia e l’oncologia. Continueremo a investire somme importanti del bilancio regionale per garantire che i nostri ospedali rimangano all’avanguardia a livello mondiale raggiungendo i posti più alti delle classifiche internazionali”.

Qui di seguito gli ospedali lombardi presenti nelle 12 specialità (con relativa posizione in classifica).

CARDIAC SURGERY

Centro Cardiologico Monzino – Milano 23

Ospedale San Raffaele – Milano 38

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano 81

Ospedale Papa Giovanni XXIII – Bergamo 94

Policlinico San Donato – San Donato Milanese 116

Ospedale Policlinico San Matteo di 129

CARDIOLOGY

Centro Cardiologico Monzino – Milano 11

Ospedale San Raffaele – Milano 22

Policlinico San Donato – San Donato Milanese 54

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano 66

Ospedale Papa Giovanni XXIII – Bergamo 137

Istituto Clinico Humanitas – Rozzano 167

Ospedale Policlinico San Matteo – Pavia 293

ENDOCRINOLOGY

Ospedale San Raffaele – Milano 30

Ospedale Policlinico San Matteo – Pavia 113

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano 137

GASTROENTEROLOGY

Istituto Clinico Humanitas – Rozzano 27

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano 49

Ospedale Papa Giovanni XXIII – Bergamo 130

Ospedale Maggiore Policlinico di Milano – Milano 131

Ospedale San Raffaele – Milano 149

NEUROLOGY

Istituto Neurologico Carlo Besta – Milano 15

Ospedale San Raffaele – Milano 43

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano 73

Istituto Neurologico C. Mondino – Pavia 74

NEUROSURGERY

Istituto Neurologico Carlo Besta – Milano 17

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano 57

Ospedale San Raffaele – Milano 92

OBSTETRICS & GYNECOLOGY

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano 19

Istituto Nazionale dei Tumori – Milano 64

Ospedale Maggiore Policlinico di Milano – Milano 89

ONCOLOGY

IEO – Istituto Europeo di Oncologia – Milano 9

Istituto Nazionale dei Tumori – Milano 24

Istituto Clinico Humanitas – Rozzano 43

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano 45

Ospedale San Raffaele – Milano 62

Istituto Neurologico Carlo Besta – Milano 135

Ospedale Policlinico San Matteo – Pavia 140

Spedali Civili di Brescia – Brescia 288

ORTHOPEDICS

Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio – Milano 43

Istituto Clinico Humanitas – Rozzano 81

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano 130

Ospedale San Raffaele – Milano 143

PEDIATRICS

Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi – ASST Fatebenefratelli Sacco – Milano 46

Ospedale San Raffaele – Milano 172

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano 196

Ospedale Maggiore Policlinico di Milano – Milano 199

Ospedale dei Bambini – ASST Spedali Civili – Brescia – 244

Ospedale Policlinico San Matteo – Pavia 247

PULMONOLOGY

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano 142

UROLOGY

Ospedale San Raffaele – Milano 45

Istituto Clinico Humanitas – Rozzano 80

Ospedale San Raffaele – Milano 109

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano 116.