Concorso da 416 posti in Lombardia per corso triennale medicina generale

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° Serie Speciale Esami e Concorsi n. 60 dell’8 agosto 2023 gli estratti dei bandi regionali per la partecipazione alla procedura concorsuale per l’ammissione al corso di formazione specifica in Medicina generale del triennio 2023-2026.

Domande sul portale regionale dal 9 agosto al 7 settembre

A partire dal 9 agosto 2023, e sino al prossimo 7 settembre, gli interessati al corso di Regione Lombardia potranno inserire la propria candidatura sulla piattaforma regionale ‘BANDI ONLINE’ al link https://www.concorsi.regione.lombardia.it.

I posti in Lombardia per il corso triennale specifica di medicina generale

In Lombardia sono disponibili, per il triennio 2023-2026, 416 posti, di cui 137 finanziati dal PNRR e 279 finanziati dalle risorse vincolate del FSN, per i laureati in medicina e chirurgia in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Per maggiori informazioni cliccare qui: https://bit.ly/450VbM2