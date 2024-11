Digitalizzazione, Lucente: Lombardia attiva per interconnessione territori

Digitalizzazione e impegno PMI in Lombardia sull’interconnessione dei territori al centro di un convegno organizzato, lunedì 11 novembre a Palazzo Pirelli, sul tema ‘La forza degli operatori PMI al servizio della Lombardia’ e organizzato dall’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP). A fare il punto della situazione e dei progetti della Regione Lombardia erano presenti l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, e il sottosegretario alla Presidenza, con delega alla Digitalizzazione, Ruggero Invernizzi.

Il confronto all’After Festival a Bologna

Proprio Lucente e Invernizzi, il 2 ottobre 2o24, a Bologna, hanno partecipato all’iniziativa ‘Costruire il presente guardando al futuro’, nell’ambito dell’After Festival 2024, manifestazione dedicata alla diffusione della cultura digitale. Nel corso dell’evento, si erano svolti anche i lavori della Commissione Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Digitalizzazione in Lombardia e interconnessione territori

“Regione Lombardia – ha affermato l’assessore Lucente – crede particolarmente nella digitalizzazione e nello sviluppo dell’infrastruttura digitale. Il nostro obiettivo è valorizzare l’interconnessione tra i territori, rendendo sempre più accessibili i servizi, dalla sanità ai trasporti. In tal senso, la Banda Ultra Larga è per noi un percorso strategico per collegare tutti i territori, dal centro alle periferie. Diversi i progetti già avviati: per le aree bianche, a partire dal 2023, sono stati realizzati oltre 220.000 nuovi collegamenti, tra fibra ottica e wireless”.

Assessore Lucente: coinvolgimento dei Comuni

“L’obiettivo per il 2027 – ha annunciato – è quello di avere 520.000 connessioni in più, coinvolgendo 1.429 Comuni per un totale di 261 milioni di risorse, 70 delle quali regionali. In stato di avanzamento anche le iniziative per le aree grigie, con 1.132 Comuni coinvolti, per un totale di 149 milioni da fondi PNRR. L’obiettivo entro il 2027 è realizzare quasi 400.000 collegamenti”. “Si tratta di misure fondamentali – ha sottolineato – per una Lombardia sempre più competitiva e avanzata tecnologicamente, in grado di rispondere alle esigenze di cittadini e imprese”.

Collaborazione Regione Lombardia-PMI digitali

Il sottosegretario Invernizzi ha quindi rimarcato il ruolo delle PMI, in collaborazione con Regione Lombardia, per la digitalizzazione.

Sottosegretario Invernizzi: operatori contribuiscono a diffusione Banda Ultra Larga

“Le PMI del settore digitale – ha detto il sottosegretario Invernizzi – hanno operatori chiave che contribuiscono in modo significativo alla diffusione della Banda Ultra Larga e dei servizi Internet, soprattutto nei territori meno centrali. La Lombardia punta molto su queste imprese perché sono loro che permettono di portare connettività avanzata anche nelle aree più periferiche, garantendo a cittadini e aziende un accesso equo alle infrastrutture digitali”. “Grazie alla loro presenza capillare e al loro impegno – ha proseguito -, queste aziende stanno contribuendo a ridurre il divario digitale. Un’azione fondamentale per favorire inclusione e sviluppo. Supportare le PMI nel settore digitale è dunque una delle nostre priorità. Proprio perché ciò significa potenziare l’economia locale e creare nuove opportunità di crescita in tutta la Regione”.

Un progetto pilota per superare il ‘digital divide’

“L’obiettivo deve essere ambizioso e al contempo concreto – ha concluso il sottosegretario – e all’altezza delle esigenze di ogni area del nostro territorio. Insieme all’assessore Franco Lucente e al Dipartimento per la Trasformazione Digitale siamo alle battute finali per la definizione di un progetto pilota che mira a superare il ‘digital divide’. E cerca di raggiungere l’obiettivo con un approccio integrato. Sfruttando sia le connessioni satellitari che la fibra ottica. Questa combinazione ci consentirà di garantire una copertura digitale di alta qualità. E di farlo anche nelle zone più difficili da raggiungere. Superando finalmente le barriere geografiche e infrastrutturali”.